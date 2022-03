Período de resguardo: médica dá sete dicas para as mães de primeira viagem

Não é segredo que, na fase chamada de resguardo ou puerpério, que dura em média 45 dias, ocorrem diversas mudanças físicas e psíquicas na mulher, não é mesmo? Além da queda da produção hormonal, o corpo passa por várias transformações, sendo a principal a retomada dos órgãos internos ao mesmo estágio antes da gravidez.

Como ressaltado pela médica Ana Bárbara Jannuzzi, as mães não são heroínas e devem olhar para si também, com todo o carinho. “O puerpério é difícil mesmo, mas ele acaba. Lembre-se disso: dias difíceis não fazem uma vida difícil”.

Ana Bárbara, que faz pós-graduação em Pediatria e trabalha orientando mães desde o início da gestação até o bebê completar dois anos, listou sete dicas para as mães de primeira viagem colocarem em prática nesse período pós-parto. Confira:

1. Saia com seu bebê de casa assim que se sentir confortável. “Sair de casa para respirar ar puro faz bem para a alma. Não precisa ficar esperando o bebê completar uma determinada idade ou tomar todas as vacinas. Basta ter cuidado aonde ir. Prefira parques e locais abertos e evite restaurantes, mercados e shoppings. Um sling pode ajudar a carregar o bebê com segurança nessa fase”, orienta;

2. Beba muita água. “Tenha sempre uma garrafa de água em mãos, para facilitar o consumo. A água é fundamental para a produção de leite, e tendemos a beber menos do que o necessário nesse momento”;

3. Mantenha pelo menos um hábito pessoal importante. “Pode ser usar sempre brincos, tomar um banho mais demorado ou um café quentinho. Cada uma saberá o que traz felicidade, mas é importante buscar manter esse hábito durante o puerpério, que é o período de transição”;

4. Não tente dar conta de tudo. “A casa pode esperar e a louça também. Aceite ajuda se tiver, e entenda que é uma fase. Logo o bebê será menos dependente e todas as coisas vão voltar ao lugar”;

5. Lembre-se de fazer pequenas pausas ao longo do dia e respire fundo. “O puerpério é difícil mesmo, mas ele passa”;

6. Chore, se precisar. “Muitas mães sentem necessidade de chorar e acham que não podem ou não devem. Você tem esse direito”;

7. “Busque outras mães e famílias que estejam no mesmo momento, com filhos pequenos. Você vai perceber que não está sozinha, e esse sentimento de comunidade é maravilhoso. Pracinhas são excelentes para encontrar novas amigas”.

