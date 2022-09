Pele e corpo: 6 hidratantes corporais em oferta na Amazon

O hidratante é super essencial para nossos cuidados pessoais, seja ele aplicado no corpo ou no rosto. E em tempos de frio, ele se torna ainda mais importante na nossa rotina. Mas se você sofre com pele seca e não quer gastar muito, nós selecionamos 6 hidratantes corporais que estão em oferta na Amazon para você aproveitar.

Confira:

1. Loção Corporal para Pele Sensível Nutratopic Pro-AMP: https://amzn.to/3erBRCt

Recomendado para peles sensíveis, a loção corporal da ISDIN apresenta hidratação profunda através de emolientes, umectantes e lipídeos específicos. Ele alivia a coceira, interrompe o ciclo inflamatório e aumenta as defesas cutâneas.