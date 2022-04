Pele, cabelo e unhas: 6 produtos que vão fazer diferença na sua rotina de autocuidado

Nada melhor do que escapar um pouco da rotina corrida para cuidar de você mesma, né? Afinal, ter este momento de autocuidado é fundamental para o nosso bem-estar! Pensando nisso, selecionamos 6 produtos incríveis para você adicionar no seu dia a dia e que vão fazer tooooda a diferença na saúde da sua pele, cabelo e unhas. Tem de tudo: sérum facial, shampoo, CC cream, base fortificante e muito mais!

Indicada para peles sensíveis, este item multifuncional protege contra os raios UV, possui ação calmante e antivermelhidão, garante uma cobertura natural de imperfeições (como poros e sinais de expressão) e uniformiza a tonalidade da pele. Tudo isso em um único produto! Sua fórmula é enriquecida com extrato de perpétua (que acalma a pele e melhora a sensação de bem–estar da pele ao liberar B-endorfina) e com naringenina (que é um potente calmante e suavizante natural, regulando sinais de estresse e protegendo a pele).

3. Ensolei Ultra Seco:

Com fator de proteção solar 30, esse gel-creme também garante até 12 horas de controle da oleosidade na pele, além de ajudar a reduzir os poros com sua tecnologia Pore Blur. Com exclusiva molécula Solexy®, o produto também reforça as defesas naturais da pele, garante efeito matte imediato, maciez, controle da oleosidade e muito mais.