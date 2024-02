Mesa de cabeceira, penteadeira e mais: 10 móveis para renovar o seu quarto

Confira dicas de itens incríveis para decorar o ambiente

Se você está procurando novos móveis e itens de decoração para o seu quarto, não pode perder essa lista. Selecionamos 10 opções incríveis que estão disponíveis na Amazon e você precisa conferir. Tem de tudo: mesa de cabeceira, armário, penteadeira, cabeceira e muito mais!

Confira novos itens para renovar o seu quarto e escolha seus favoritos:

1. Kit 2 mesas de cabeceira retrô, Lojas RPM: https://amzn.to/49Gtn1y

Em formato de nicho, o design dessa mesa de cabeceira é multifuncional e elegante. Os espaços abertos auxiliam na organização dos objetos, além de torná-los mais visuais e acessíveis, trazendo praticidade no dia a dia.

2. Cabeceira suspensa estofada, PH Móveis: https://amzn.to/3V7m3Z1

Deixe seu quarto mais bonito e aconchegante com essa cabeceira suspensa para cama de casal! Com fixação simples e rápida na parede, possui estrutura em MDF de alta qualidade, estrutura dobrável, e é estofada com espuma de poliuretano.

3. Guarda-roupa closet modulado, Madesa: https://amzn.to/3T7zPt2

Desenvolvido para maximizar o espaço e auxiliar na organização de roupas e calçados, esse móvel versátil possui estrutura aberta para fácil acesso aos objetos. Possui duas peças avulsas: uma delas com cabideiro metálico, prateleira e duas gavetas espaçosas, e outra com cinco prateleiras amplas.

4. Kit 2 mesas de cabeceira Sleep, Quality Móveis: https://amzn.to/3UM0xbN

O kit conta com duas mesas de cabeceira pensadas para um ambiente compacto e espaços reduzidos. Possuem gavetas com corrediça e prateleira para organização.

5. Cama box com baú, Esplanada Móveis: https://amzn.to/3I6J32z

A cama box com baú possui um sistema de abertura fácil, para você ter mais espaço na hora de guardar objetos pessoais, roupas de cama, travesseiro e edredons.

6. Cômoda Raissa, Quarta Divisão Móveis: https://amzn.to/49p6LmD

Com 8 gavetas, essa cômoda possui um design sofisticado e próprio para pessoas exigentes com organização. As gavetas possuem corrediças metálicas para evitar acidentes, e o móvel suporta pesos de até 7kg em suas gavetas e 20kg no tampo, suficiente para acomodar televisores.

7. Mesa de cabeceira suspensa, RPM Móveis: https://amzn.to/3uHlES2

Resistente e com alta durabilidade, essa mesa de cabeceira é suspensa e super funcional, para você utilizá-la como apoio para luminária, livros, despertador e outras peças decorativas.

8. Futon dobrável de espuma, BF Colchões: https://amzn.to/48stPj4

Versátil e adaptável ao ambiente, esse futon dobrável é super macio. Pode ser usado para descansar, relaxar ou receber visitas.

9. Guarda-roupas casal Zurique, Madesa: https://amzn.to/49HyGho

Com ótima distribuição interna, esse guarda-roupas inclui quatro gavetas, oito prateleiras, três cabideiros e três portas de correr com sistema anti-descarrilhamento, sendo duas de madeira e uma com espelhos.

10. Penteadeira suspensa, Utility: https://amzn.to/49tcuHZ

Essa penteadeira suspensa é fabricada em MDF/MDP, possui design funcional e conta com uma gaveta, uma espelheira e três repartições.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

