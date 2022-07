Mercado financeiro: 4 livros essenciais para quem deseja ter sucesso na área

Seja em qual profissão for, o conhecimento advém da teoria e da prática. Para quem está no mercado financeiro, isso não é diferente. Por isso, o investidor, criador de cursos sobre mercado financeiro e influencer Eduardo Peres, lista as leituras obrigatórias para os profissionais desse segmento e também para quem está começando a se interessar pelo assunto. “Estudo é fundamental. Considero um dos mandamentos para ter sucesso”, afirma.

Confira as dicas de leitura de Eduardo Peres:

1. A Psicologia Financeira — Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade: https://amzn.to/3c5fgui

“Esse livro mostra que a forma como lidamos com o dinheiro vem muito do nosso comportamento. Assim, ele apresenta maneiras de lidar com finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios”, cita Eduardo Peres.