Máscara, esponja, massageador e mais: 10 produtos faciais para montar um dia de spa em casa

Selecionamos 10 produtos para você garantir uma pele perfeita

Nada melhor do que desacelerar a rotina e preparar um momento de autocuidado super completo. Então que tal montar o seu próprio dia de spa facial em casa? Para te ajudar nessa missão, selecionamos 10 produtos que irão relaxar e hidratar a sua pele. Tem de tudo: máscara, esponja, massageador e muito mais!

Confira nossa seleção e aproveite:

1. Esponja de limpeza, Océane: https://amzn.to/3sXFo38

Essa esponja promove uma esfoliação suave, ajuda na remoção de cravos e melhora a circulação sanguínea do rosto.

2. Luvas removedoras de maquiagem, Mipcase: https://amzn.to/4a9mUNO

Feitas de material de fibra, essas luvas são fáceis de limpar algumas áreas do rosto de difícil acesso, além de ajudar a remover a maquiagem ao redor dos olhos.

3. Rolo massageador + placa gua sha, Arte Sedução: https://amzn.to/3RsBqZE

Os produtos com pedra jade são perfeitos para massagear o rosto, eliminando as toxinas e impurezas, estimulando a oxigenação, promovendo uma drenagem linfática e suavizando as linhas de expressão.

4. Máscara de olhos, Homesen: https://amzn.to/417sRql

Essa máscara para olhos ajuda a nutrir a pele, disfarçar rugas, hidratar a região e diminuir as olheiras.

5. Máscara facial de argila, Océane: https://amzn.to/3uKps4P

Enriquecida com óleo de abacate e aveia, essa máscara de argila penetra nos poros, limpa a sujeira, auxilia no controle da oleosidade, nutre e hidrata a pele.

6. Máscara facial Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3GtwGg0

Com textura ultra leve, refrescante e oil-free, essa máscara facial garante hidratação intensa em apenas 15 minutos, e é indicada para todos os tipos de pele.

7. Escova de limpeza, Foreo Luna 3: https://amzn.to/46G4MrX

Feita de silicone ultra-higiênico e macio, resistente à bactérias e à prova d’água, essa escova de limpeza esfolia as células mortas sem danificar o rosto, elimina as impurezas que se acumulam nos poros, reduz o aparecimento de imperfeições na região e garante uma pele mais saudável e radiante.

8. Massageador Ice Globe, Benedita: https://amzn.to/46MyM5e

Ideal para uma massagem suave, o ice globe estimula a circulação da pele e a produção de colágeno, ajuda na redução da aparência de linhas finas, desincha, melhora a absorção de produtos, alivia o estresse, promove drenagem no rosto e muito mais.

9. Rejuvenescedor Ultrassonic Beauty, Philco: https://amzn.to/3uMuKN8

O primeiro aparelho nacional que realiza limpeza profunda e possui ações antirrugas, anti envelhecimento e lifting para a sua pele. Ele intensifica o poder de nutrição da pele, reduz a flacidez, relaxa o rosto, auxilia no rejuvenescimento, acelera a circulação e muito mais.

10. Máscara de gel para lábios, Kiss New York Professional: https://amzn.to/418g2fi

Esse “gel mágico” possui três camadas que maximizam a adesão à pele. Contém colágeno, ácido hialurônico e rosa mosqueta, que hidrata profundamente e aumenta os lábios, deixando-os macios e volumosos.

