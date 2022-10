Máscara capilar, leave-in e mais: 6 produtos que unem ótima qualidade e bom preço

Selecionamos 6 produtos por ótimos preços para você incluir na rotina de cuidados com o cabelo

CARAS Digital Publicado em 26/10/2021, às 14h53 - Atualizado em 01/11/2021, às 10h57

Nada melhor do que garantir produtos incríveis por um preço melhor ainda, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções de qualidade por menos de 50 reais que vão fazer a diferença na rotina de cuidados com os fios! E tem de tudo: máscara capilar, leave-in, shampoo e muuito mais. Dá uma olhada:

1. Máscara De Tratamento Pantene Bambu: https://amzn.to/3jG6N1E

Enriquecida com extrato de bambu, pro-vitaminas, óleo de rícino e cafeína, essa máscara capilar da Pantene nutre o cabelo profundamente, promove força, flexibilidade e garante um crescimento saudável.

2. Leave-In Reparador Cicatri Renov Elseve L'Oréal Paris: https://amzn.to/3E9zUlI

Com proteção térmica, este leave-in da L’Oréal Paris sela as pontas, potencializa o brilho, conta com ação anti-frizz e anti-umidade, evita a quebra, promove reparação instantânea e garante um cabelo mais macio.

3. Encrespando a Juba Creme de Pentear - Widi Care: https://amzn.to/2Zqn4R2

Com manteiga de murumuru orgânica, óleo de linhaça dourada e extrato de avelã em sua fórmula, este creme para pentear da Widi Care auxilia na definição dos fios, hidrata e nutre profundamente as madeixas.

4. Lola Cosmetics, Spray Morte Subita Reparação Total: https://amzn.to/3bacOPk

Proporcionando uma reparação total aos fios, esse spray de tratamento instantâneo da Lola Cosmetics conta com efeito termo ativado e recupera cabelos danificados e com pontas duplas. Legal, né?

5. Creme Noturno Preenchedor L'Oréal Paris Elseve Hidra Hialurônico: https://amzn.to/3vQcaQv

Rico em ativo hialurônico, esse creme noturno da L’Oréal Paris garante uma hidratação profunda, preenche a fibra capilar, controla o frizz e proporciona fios mais leves, soltos e super saudáveis.

6. Inoar Kit shampoo e condicionador CicatriFios Plástica Capilar 1L: https://amzn.to/3CinffI

Este kit de shampoo e condicionador da Inoar proporciona plástica capilar instantânea. Com rejucomplex3 e óleo de argan em sua fórmula, ele reduz a quebra e o frizz, potencializa o brilho, promove maciez e facilita a escovação.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

