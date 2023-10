Liquidação em calçados: confira opções de tênis com até 60% off na Amazon

Confira sapatos em oferta e escolha seus favoritos

Se você está procurando novos sapatos para renovar o seu guarda-roupa, nós podemos te ajudar! O site da Amazon está reunindo uma série de calçados em oferta - dos mais diversos modelos e para todas as situações do dia a dia - e você precisa conferir para escolher seus favoritos.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções de tênis que estão com até 60% off para você dar uma olhada e garantir os seus. Olha só:

1. Chuteira Dominator 3LT, Topper: https://amzn.to/3M3iJIS

Com enorme resistência e durabilidade, esse tênis também possui palmilha de PU, que garante um conforto excepcional, tanto para práticas esportivas, quanto no uso cotidiano.

Reprodução/Amazon

2. Tênis Racer for All, Fila: https://amzn.to/3M14C6Q

Com visual esportivo e autêntico, esse tênis é ideal para corredores que buscam um produto leve e confortável para os treinos diários.

Reprodução/Amazon

3. Tênis Wired Run Speckles BDP, Puma: https://amzn.to/3rWi8ls

Com design moderno e urbano, este tênis garante conforto e estilo para o dia a dia, além de firmeza aos pés e espuma macia.

Reprodução/Amazon

4. Tênis Under Armour Skyline: https://amzn.to/3rXwMJd

Esse tênis possui estrutura anatômica similar a de uma meia, oferecendo um caimento confortável e macio, além de flexibilidade e leveza.

Reprodução/Amazon

5. Tênis Invictus 3, Mizuno: https://amzn.to/48Oqex0

Com design moderno, este tênis é perfeito para os treinos de alta performance. Conta com Tecnologia Infinity Wave, que garante maior estabilidade e ajuda a dissipar a energia e amortecer cada passada.

Reprodução/Amazon

6. Tênis New Balance Roav: https://amzn.to/3tFgd5q

O novo tênis da New Balance traz conforto e estilo para você usar no esporte e no lazer. Seu visual arrojado na área do calcanhar oferece a tecnologia Ultra Heel, projetada com material leve para garantir diminuição de peso do tênis, proteção e segurança na fase de ataque da passada.

Reprodução/Amazon

7. Tênis Altoh, New Balance: https://amzn.to/46VGgDJ

Com palmilha macia, flexível e forrada, esse tênis garante muito conforto no dia a dia e na prática de esportes.

Reprodução/Amazon

8. Sapatilha Lev, Olympikus: https://amzn.to/3FlKKaT

Ideal para quem busca leveza e respirabilidade, essa sapatilha possui solado com tecnologia de amortecimento Evasense, para maior leveza, maciez e flexibilidade. Além disso, é super leve e contribui para o conforto durante o uso.

Reprodução/Amazon

9. Kit com 2 pares de tênis, Hot Stars: https://amzn.to/3S0Usqy

Inspirado nos clássicos do passado, esse tênis é um verdadeiro ícone da moda. Possui cano baixo para maior liberdade de movimento e um uso confortável no dia a dia. Super versátil para as mais diversas opções de atividades!

Reprodução/Amazon

10. Tênis Cloud Knit Atl, Coca-Cola Shoes: https://amzn.to/46vH5Dl

Esse modelo clássico - porém contemporâneo - possui detalhes icônicos da marca Coca-Cola. Além de super macio e resistente, possui solado em borracha com tecnologia vulcanizada.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

