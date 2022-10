iPhone 14: smartphone entra em pré-venda na Amazon

Prometendo inovação para seus usuários, o iPhone 14 entrou em pré-venda na Amazonpara que os fãs da Apple possam adquirir a nova geração do smartphone antes mesmo de seu lançamento. Continuando com algumas características do modelo anterior e adicionando outras grandes novidades em seu sistema, confira o que há de novo no iPhone.

Com lançamento marcado para o dia 14 de outubro de 2022, o iPhone 14 continuará com sua alta capacidade de processamento, acesso à internet 5G e carregamento sem fio. Além disso, seu design de tela também não mudou, sendo que o sistema de Super Retina XDR OLED continua em seu display de 6,1" polegadas para garantir a alta qualidade para seu usuário. A resolução ainda conta com o Full HD+, além de som com sistema Dolby Vision e tela HDR10 para garantir a fidelidade de cores na reprodução de conteúdo.