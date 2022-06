Indicações de leitura: 5 obras para ler durante o feriado

O sucesso da autora best-seller Sally Rooney é uma ótima aposta de leitura rápido. Enquando Connell é a estrela do time de futebol, Marianne é a menina solitária que preza por sua privacidade. Mas as suas vidas se cruzam quando a mãe do garoto começa a trabalhar como empregada na casa dos pais de Marianne, sendo que ele vai buscar a mãe todo fim de expediente. Nesses breves encontros, uma conexão acaba se criando entre esses dois adolescentes, que por toda vida se encontraram e desencontraram, mas nutrem uma paixão como jamais vista antes.

3. Os diálogos de uma cena de crime:

E se uma cena de crime pudesse falar? Bem, em um local de assassinato, as evidências do crime criam a capacidade de se comunicar. Mas embora isso pareça ajudar, um embate é criado entre as provas do crime, as testemunhas e os objetos da casa. Mas no meio de todo esse acontecimento caótico surge as clássicas perguntas: Quem é o assassino? Quem é o assassinado? Como as evidências tomaram vida?