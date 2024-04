Hora do café: 10 itens que todo apaixonado pela bebida precisa ter em casa

Cafeteira, cápsulas, moedor e mais itens para a hora do cafézinho

Nada melhor do que tirar um momento do dia para tomar aquele cafézinho, não é mesmo? E se você também ama a bebida, essa lista é para você. Selecionamos 10 itens que todo amante de café precisa ter em casa - desde cafeteiras até moedores e cápsulas de diferentes sabores. Confira e escolha seus itens favoritos: 1. Cafeteira Espresso Passione, Três: https://amzn.to/43TwXnx Essa máquina de café automática possui tecnologia italiana Caffitaly, sistema multipressão que prepara espressos, chás, cafés filtrados, cappuccinos, chocolattos e bebidas cremosas.

Reprodução/Amazon

2. Cafeteira elétrica Pratic, Mondial: https://amzn.to/3PWX1YS Com jarra em vidro, essa cafeteira possui sistema corta-pingos (que permite a retirada da jarra para servir durante o preparo), base com aquecimento e liga-desliga luminoso, tampa basculante e indicador de nível de água no reservatório.

Reprodução/Amazon

3. Vertuo Pop, Nespresso: https://amzn.to/3U6fgxz Prepare cafés Nespresso feitos na hora com essa cafeteira que possui alta conveniência e flexibilidade, operação simples com um botão, ejeção automática e design novo.

Reprodução/Amazon

4. Cápsulas Cappuccino Classic, 3 Corações: https://amzn.to/3UcWrsN Essa cápsula traz o sabor irresistível do café combinado com cacau, canela e leite. Ideal para quem busca praticidade e deseja manter o aroma e sabor do café tradicional.

Reprodução/Amazon

5. Café em grãos clássico, Orfeu: https://amzn.to/3vCwpWq Equilibrado e com torra média, esse café em grãos possui notas florais, frutadas e de caramelo, com alta doçura e intensidade equivalente a 6.

Reprodução/Amazon

6. Café torrado e moído de chocolate trufado, Baggio: https://amzn.to/3VQVeZ6 Com aroma de trufas e chocolate de qualidade, esse café torrado e moído proporciona uma cremosidade e sabor únicos.

Reprodução/Amazon

7. Moedor de café, Oster: https://amzn.to/4apmh2j Com lâminas em aço inox para moer grãos de café com precisão, este item tem capacidade para 50 gramas de café, além de ser compacto e prático.

Reprodução/Amazon

8. Cápsulas de café variado e intenso, Nespresso: https://amzn.to/3Ubm3pV Os cafés mais queridos da Nespresso estão reunidos em uma seleção especial com diversas origens, intensidades e sabores.

Reprodução/Amazon

9. Moedor de café e grãos manual, Clink: https://amzn.to/4cR2ri8 Com design elegante em vidro e aço inox de alta durabilidade, este item possui mecanismo de moagem com lâminas, que reduzem o atrito com o café e evitam que as suas características sejam alteradas.

Reprodução/Amazon

10. Filtro e coador de café, Facibom: https://amzn.to/49rYSff Produzido em aço inox, esse filtro possui um suporte inteligente, que pode ser utilizado diretamente na jarra. Perfeito para quem aprecia os sabores mais ricos e ousados.

Reprodução/Amazon