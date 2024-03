Hora da leitura: 10 romances históricos para você garantir na estante

Confira romances que se passam em épocas marcantes e escolha seus favoritos

Capazes de misturar fatos e ficção, os romances históricos trazem à tona épocas marcantes da História, ao mesmo tempo que envolvem o leitor com tramas que aquecem o coração. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 obras do gênero que vão te conquistar e você não pode deixar de garantir na estante.

Confira opções incríveis de romances históricos e escolha seus favoritos:

1. Violeta, de Isabel Allende:

Primeira menina em uma família com cinco filhos, Violeta teve a vida marcada por acontecimentos extraordinários: ainda era possível sentir os efeitos da Grande Guerra quando a gripe espanhola chegou ao seu país, pouco antes do seu nascimento, em 1920. A família saiu ilesa dessa crise, mas não conseguiu enfrentar a seguinte. A Grande Depressão transformou a vida que Violeta conhecia, pois sua família perdeu tudo e se mudou para uma parte remota do país. Lá, ela cresceu e terá seu primeiro pretendente. Violeta narra sua história em uma carta a pessoa que mais ama nessa vida, contando decepções e casos amorosos, momentos de pobreza e riqueza, terríveis perdas e imensas alegrias, sempre permeando grandes eventos da história: a luta pelos direitos das mulheres, a ascensão e queda de tiranos e duas pandemias.

2. O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë:

A narrativa gira em torno da relação conturbada entre Catherine e Heathcliff, dois personagens que se amam profundamente, mas são separados pelas convenções sociais e pela influência de terceiros. Contada a partir de diferentes perspectivas, a trama envolve camadas de complexidade e culmina em uma série de eventos dramáticos que transformam para sempre a vida de todos os envolvidos. Nessa jornada pelo coração humano e suas múltiplas facetas, poderá o amor ser eterno?

3. As sete irmãs, de Lucinda Riley:

Filha mais velha do enigmático Pa Salt, Maia D'Aplièse sempre levou uma vida calma e confortável na isolada casa da família às margens do lago Léman, na Suíça. Ao receber a notícia de que seu pai – que adotou Maia e suas cinco irmãs em recantos distantes do mundo – morreu, ela vê seu universo de segurança desaparecer. Antes de partir, no entanto, Pa Salt deixou para as seis filhas dicas sobre o passado de cada uma. Abalada pela morte do pai e pelo reaparecimento súbito de um antigo namorado, Maia decide seguir as pistas de sua verdadeira origem – uma carta, coordenadas geográficas e um ladrilho de pedra-sabão –, que a fazem viajar para o Rio de Janeiro. Lá, ela se envolve com a atmosfera da cidade e descobre que sua vida está ligada a uma comovente e trágica história de amor que teve como cenário a Paris da belle époque e a construção do Cristo Redentor. E, enquanto investiga seus ancestrais, Maia tem a chance de enfrentar os erros do passado – e, quem sabe, se entregar a um novo amor.

4. Rainha Charlotte, de Julia Quinn e Shonda Rhimes:

Nascida na Alemanha, Charlotte de Mecklenburg-Strelitz é bela, obstinada e incrivelmente inteligente. Não são bem os atributos que a Coroa Britânica busca na esposa do jovem rei George III. Mas logo Charlotte descobre que sua vivacidade e independência são exatamente as características de que mais precisa, porque George tem segredos – e um deles é capaz de ameaçar as estruturas da própria monarquia. Assim que assume seu papel na realeza, ela precisa aprender a lidar com os meandros políticos da Corte. Afinal, junto com o poder, também recebeu a chance de romper barreiras e transformar a sociedade, e seus súditos contam com sua orientação e sua graça. Ao mesmo tempo, Charlotte tem que fazer de tudo para proteger o próprio coração, pois está se apaixonando cada vez mais pelo rei. E ele, apesar do encanto que sente pela esposa desde que colocou os olhos nela pela primeira vez, não consegue evitar afastá-la, na tentativa de protegê-la dele próprio.

5. A sombra do vento, de Carlos Ruiz Zafón:

Barcelona, 1945. Daniel Sempere acorda na noite de seu aniversário de onze anos e percebe que já não se lembra do rosto da falecida mãe. Para consolá-lo, o pai leva o menino pela primeira vez ao Cemitério dos Livros Esquecidos. É lá que Daniel descobre A sombra do vento, romance escrito por Julián Carax, que logo se torna seu autor favorito, sua obsessão. No entanto, quando começa a buscar outras obras do escritor, Daniel descobre que alguém anda destruindo todos os exemplares de todos os livros que Carax já publicou, e que o que tem nas mãos pode muito bem ser o último volume sobrevivente. Junto com seu amigo Fermín, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona. Anos se passam e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia, loucura e assassinato. E o destino de seu autor favorito de repente parece intimamente conectado ao dele.

6. A vila dos tecidos, de Anne Jacobs:

Augsburgo, 1913. Após uma infância difícil num orfanato, a jovem Marie finalmente consegue um emprego como assistente de cozinha na mansão da Vila dos Tecidos. O conglomerado têxtil, que pertence à família Melzer, é um dos mais proeminentes da indústria alemã. Ocupando o posto mais baixo na hierarquia dos criados, Marie precisa aprender a lidar com as intrigas e as disputas de egos. Enquanto isso, a camada mais abastada da mansão anseia pela temporada dos bailes de inverno. Katharina, a caçula dos Melzers, está prestes a ser apresentada à sociedade e já tem até um pretendente. Mas a discreta e intrigante Elisabeth, que sempre teve inveja da irmã, pretende atrair a atenção do jovem para si mesma. Já Paul, o herdeiro da família, é o único que prefere manter distância do agito e se dedicar aos estudos em Munique. Depois que conhece Marie, no entanto, ele passa a voltar para casa com cada vez mais frequência, e a amizade que nasce entre os dois poderá abalar para sempre as estruturas da Vila.

7. A Srta. Butterworth e o barão louco, de Julia Quinn:

Depois que quase toda sua família é tragicamente dizimada pela peste, Priscilla Butterworth só pode contar com a mãe e a avó. Mas uma série de infortúnios acaba separando-a também das duas. Mandada para viver com uma tia malvada, a jovem é forçada a trabalhar sem parar, até que não consegue mais suportar e foge, iniciando uma jornada cheia de reviravoltas. Agora, Priscilla terá que usar toda a sua inteligência para sobreviver a diversas enrascadas, sem imaginar que uma delas colocará em seu caminho o amor de sua vida, o barão “louco”.

8. A última livraria de Londres, de Madeline Martin:

Em agosto de 1939, a jovem Grace Bennett abandona sua vida no interior da Inglaterra e chega a Londres com o sonho de esquecer seu passado conturbado e ter um novo começo. Só que o clima sombrio que encontra não tem nada do que havia idealizado. Nos meses que se seguem, as forças de Hitler começam a varrer a Europa e o ataque alemão à cidade se torna cada vez mais iminente. Nesse cenário, a população londrina fica assolada pelo medo. As crianças são evacuadas e tem início o racionamento de comida. O único emprego que Grace consegue é na Primrose Hill, uma livraria excêntrica situada no coração da cidade. A princípio, sobrecarregada com a organização da loja, ela não tem tempo para ler os livros que vende. Mas quando ganha um exemplar de uma pessoa especial, o que começa como uma obrigação se torna uma paixão que a atrai para o incrível mundo da literatura. Em meio aos blecautes e bombardeios da Blitz, Grace continua administrando a loja, e vê que o poder das palavras e de contar histórias une sua comunidade de maneiras que ela nunca imaginou – uma força que triunfa até mesmo nas noites mais tenebrosas da guerra.

9. Outlander: a viajante do tempo, de Diana Gabaldon:

Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Claire Randall volta para os braços do marido, com quem desfruta uma segunda lua de mel em Inverness, nas Ilhas Britânicas. Durante a viagem, ela é atraída para um antigo círculo de pedras, no qual testemunha rituais misteriosos. Dias depois, quando resolve retornar ao local, algo inexplicável acontece: de repente se vê no ano de 1743, numa Escócia violenta e dominada por clãs guerreiros. Tão logo percebe que foi arrastada para o passado por forças que não compreende, Claire precisa enfrentar intrigas e perigos que podem ameaçar a sua vida e partir o seu coração. Ao conhecer Jamie, um jovem guerreiro das Terras Altas, sente-se cada vez mais dividida entre a fidelidade ao marido e o desejo pelo escocês. Será ela capaz de resistir a uma paixão arrebatadora e regressar ao presente?

10. Orgulho e preconceito, de Jane Austen:

Austen nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína irresistível e seu pretendente aristocrático, o sr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados: orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. O livro pode ser considerado a obra-prima da escritora, que equilibra comédia com seriedade, observação meticulosa das atitudes humanas e sua ironia refinada.

