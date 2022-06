Festa Junina: saiba como montar a festa perfeita em casa

A Festa Junina é uma das melhores comemorações do Brasil. No mês de junho, várias pessoas se juntam para fazerem festas mega decoradas e comer as comidas típicas juninas. E se você está pensando em fazer a sua própria festa junina este ano, nós selecionamos algumas dicas para você criar a festa perfeita.

Veja só:

1. Invista nas decorações

Vale de tudo! Você pode caprichar nas bandeirinhas que enfeitam o céu, nas toalhas de mesa para as comidas e até mesmo em pequenos acessórios para os convidados.

2. Músicas são sempre bem-vindas!

Além da famosa trilha de quadrilha que não pode faltar nas festas juninas, vale investir em muitas músicas que combinam com a festa. Aposte em sertanejos clássicos, forrós e até mesmo aquelas canções infantis típicas das festas juninas.

3. Muuuuita comida

Afinal, não é festa junina sem as comidas típicas, não é mesmo? Então essa é a hora de colocar a mão na massa para criar as melhores receitas com milho, apostar no churrasco de espeto, no pé de moleque e no vinho quente. Assim a sua festa estará completa!

4. Vista-se para a ocasião

Enquanto as crianças podem apostar nos vestidos caipiras e nos trajes de caubói, os adultos também pode entrar no clima de festa com as botas e as camisas xadrez. Desse jeito, todos estarão dentro do tema e tornarão a festa junina ainda mais especial.

Gostou das dicas? E que tal montar a sua própria festa junina? Nós selecionamos alguns itens disponíveis na Amazon para você arrasar na decoração e nas comidas. Veja só:

1. 50 Metros Bandeirinha Papel Seda Festa Junina: https://amzn.to/3NC1GfF