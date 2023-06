Dia dos Namorados: 5 motivos para presentear quem você ama com Dispositivos Amazon

O Dia dos Namorados está chegando e nós selecionamos 5 motivos pelos quais os Dispositivos Amazon são o presente perfeito para surpreender quem você ama. Conheça o Kindle, Echo e Fire TV para arrasar nessa data tão especial:

AGRADE QUEM AMA MÚSICA!

Se o seu amor adora passar o dia ouvindo música, os dispositivos Echo são presentes ideais! Com som potente e envolvente, você pode usar a sua voz para pedir para a Alexa tocar músicas na sua plataforma de streaming favorita - como Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer, etc.

AJUDE ALGUÉM A ORGANIZAR SEU DIA A DIA

Os dispositivos Echo são ótimos para quem quer a rotina perfeita e prática. Com eles, você usa a sua voz para adicionar lembretes, alarmes e criar eventos, além de criar rotinas com sua Casa Inteligente para ter o seu dia a dia mais tecnológico.

PARA QUEM AMA LER

O Kindle é um presentão para os leitores! Com o eReader da Amazon, seu amor terá acesso ao melhor da tecnologia na literatura, com títulos disponíveis instantâneamente para aproveitar um momento no mundo das histórias.

SEMPRE DE OLHO NA TV

Se seu amor ama assistir séries e filmes, ele irá adorar o Fire TV. Com o dispositivo de streaming, você pode tornar qualquer TV em uma Smart TV para ter alta qualidade para assistir seus filmes e séries favoritos. Ah, e ele tem compatibilidade com as melhores plataformas de streaming da atualidade: Prime Video, Netflix, HBO Max, Star+, Globoplay e outros.

CHAMADAS RÁPIDAS

Quer estar sempre em contato com seu amor? Com o Echo Show, você usa a sua voz e pede para a Alexa realizar uma chamada de vídeo com quem você ama. E com o seu display, você verá o rostinho de quem você tanto gosta na tela.

Gostou dos motivos? Nós listamos todos os Dispositivos Amazon que estão disponíveis no site para você encontrar o que mais combina com seu amor. Veja só:

KINDLE

1. Kindle 11ª Geração: https://amzn.to/3Nha5Hz