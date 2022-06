Dia dos Namorados: 10 itens incríveis para presentear quem ama cozinhar

Com chapas antiaderentes, este produto prepara 4 waffles simultaneamente e ainda tem controle de temperatura, 1200w de potência para garantir agilidade, alça fria e porta-fio.

Com 700w de potência para preparar massas, pães, cremes chantilly e claras em neve, esta batedeira conta com 12 velocidades, prático sistema de abertura, tampa anti respingos e duas tigelas.

3. Omeleteira, Duo plus bro2, 110v, Britânia: https://amzn.to/3c9KCgq

5. Mixer Versatile Black, 127V, Mondial - M-08: https://amzn.to/3fFm9BV

Com lâminas de inox para garantir maior resistência e durabilidade, este mixer é fácil de manusear, conta com design ergonômico para destros e canhotos e, ainda, ajuda no preparo de diferentes receitas.