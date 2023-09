Dia dos Filhos: 8 livros incríveis para crianças e adolescentes

Livros oferecem lições e ensinamentos, ajudando a fortalecer laços com a família

Você sabia que hoje, dia 23 de setembro, é celebrado o Dia dos Filhos? E para ajudar a fortalecer os laços familiares de uma forma incrível e descontraída, preparamos uma lista com 8 livros perfeitos para crianças e adolescentes! Além de oferecer lições, eles podem indicar caminhos a serem seguidos, despertar a imaginação e muito mais.

As obras contam com temas como a beleza de sermos diferentes, questionamentos sobre a vida e o universo e relações na infância e na adolescência. Confira nossas indicações e celebre este dia especial com seus filhos:

Florisbelo é um dragão que solta flores pela boca em vez de fogo, e por isso, se sente diferente de todos. Até que um dia, descobre a alegria de ser um dragão especial!

Essa leitura ensina e reforça valores essenciais, como gentileza, educação e gratidão. Ao compartilhar a história com os filhos, os pais podem incentivá-los a praticar boas ações, promovendo um ambiente harmonioso e empático.

Como descrever o amor? O que você sente quando está com medo? De onde vem a alegria? Por que sentimos inveja? Emocionário é um dicionário de emoções, que ajudará a entender melhor o que se passa no coração. Perfeito para todas as idades!

Pedro vive preocupado e com medo de errar. Prefere passar os dias sozinho em sua casa a aproveitar a companhia dos amigos, pois tem medo de fazer algo errado nas brincadeiras. Mas com a ajuda de uma fada, o garoto percebe que viver reprimido o impede de experimentar momentos incríveis.

Viagem é mudança. Conhecer outros lugares e pessoas, experimentar situações diversas e trazer outra forma de enxergar o mundo. Nesta obra, Hermes e Elias embarcam juntos em uma viagem em busca de conhecimento. Enquanto Hermes traz sua experiência de vida e atua como um guia, Elias leva consigo dúvidas e inquietações necessárias para o crescimento.

Usando de astúcia e imaginação, um ratinho vai criando um monstro terrível e assustador, o Grúfalo, e se diverte espantando os predadores. No entanto, sua imaginação é personificada à sua frente!

Para Tuca, o alfabeto era uma espécie de música que ela cantava, mas as letras sempre ficavam meio embaralhadas. A garota tem dislexia, um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura. Mas esse jeito diferente de enxergar as coisas dá a ela outra visão.

“Menina” é uma jovem de vinte anos que passa por um momento de frustração. Um dia, é surpreendida ao receber um misterioso livro, guardado há décadas em um cofre de banco, por um avô que não conhecera. As páginas trazem uma surpreendente história, que distorce o tempo e amarra as pontas soltas de seu passado e futuro. Uma obra que ajuda o leitor a responder de forma mais convicta duas perguntas da vida: de onde você veio e para onde vai?

