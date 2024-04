Culinária: 10 livros com receitas incríveis para diversas ocasiões

Nada melhor do que preparar refeições deliciosas para o dia a dia ou, até mesmo, para receber os familiares e amigos em casa, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 livros cheeeeios de receitas inspiradoras, e que prometem agradar todos os gostos nas confraternizações!

Com o objetivo de tornar a prática acessível a todos - de profissionais a amadores - esse livro traz 80 receitas, curiosidades históricas, dicas de substituição de ingredientes e explicações sobre técnicas e preparos, além de fotos ilustrativas de diversos pratos brasileiros incríveis.

Esta obra combina um relato autobiográfico arrebatador de Paola Carosella, com uma seleção de mais de 90 receitas que fizeram o sucesso dos menus executivos da chef às sextas-feiras em seu restaurante em São Paulo.

3. Todas as sextas, de Paola Carosella: https://amzn.to/3RMuerD

Neste livro, você encontra receitas exclusivas e também as de maior sucesso da chef Raiza Costa, sempre acompanhadas de importantes técnicas. Nele, são ensinadas técnicas de confeitaria avançadas, de um jeito simples e divertido.

5. Panelinha: receitas que funcionam, de Rita Lobo: https://amzn.to/48e1MUE

Com mais de 550 receitas, este livro reúne toda a experiência do Panelinha da Rita Lobo, para ajudar você a ganhar autonomia e manter uma alimentação saudável - e muito saborosa - em todas as refeições.