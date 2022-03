Cuidados com os lábios: 6 produtos para incluir na rotina de beleza

Lançamento da Vult, esse balm incrível conta com óleo de rícino e um complexo de vitaminas hidratantes em sua fórmula. Com FPS 15 e aroma de morango, ele realça a beleza natural dos lábios e proporciona muita maciez e proteção.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

Quando o assunto é skincare, não podemos esquecer de reforçar os cuidados com os lábios, não é mesmo? Para evitar o ressecamento e as temidas rachaduras, incluir produtos como esfoliantes, máscaras e protetores labiais na rotina de beleza fazem toda a diferença.

Com aroma de menta doce e grãos de açúcar que se dissolvem facilmente, esse esfoliante da Raavi é formulado com 82% de ingredientes naturais. Além de proporcionar uma esfoliação delicada que renova os lábios, ele promove hidratação e maciez.

Enriquecida com colágeno, ácido hialurônico e rosa mosqueta, essa máscara labial é perfeita para quem busca um tratamento rápido e intensivo. Além de hidratar profundamente, ela garante lábios mais macios e volumosos.

Com textura cremosa e embalagem de fácil aplicação, esse hidratante labial da Bepantol Derma previne o envelhecimento precoce da pele, promove hidratação intensiva e regenera os lábios.

Enriquecido com rosa mosqueta e vitamina E, o NIVEA Scrub conta com partículas esfoliantes de origem natural e textura delicada para não machucar a boca. Além de promover renovação celular e deixar os lábios macios, ele também pode ser usado como primer e ser aplicado antes do batom. Legal, né?