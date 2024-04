Cuidados com o cabelo: 10 itens mais desejados da Amazon para você garantir

Que tal garantir novos itens incríveis na rotina de cuidados com o cabelo? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtos que estão entre os mais desejados da Amazon e que vão garantir fios ainda mais lindos, macios e saudáveis. E tem de tudo: máscara, óleo, secador e muito mais!

Totalmente revestido em cerâmica, esse modelador mantém a saúde dos fios, chega a 210°C de temperatura e é capaz de criar cachos ou ondas com efeito natural. Além de proteger as madeixas, reduz a eletricidade estática, resultando em fios hidratados, sedosos e sem frizz.

Com tecnologia Tourmaline Íon, esse secador ajuda a reduzir o frizz, garante brilho e maciez ao cabelo. Possui 2000W de potência, grade frontal com revestimento cerâmico para distribuir o cabelo uniformemente, bocal direcionador de fluxo de ar, três temperaturas e duas velocidades.

6. Kit Be(M) Dita Ghee, Cronograma Capilar, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3UbWWCe

Esse kit conta com três máscaras perfeitas para um cronograma capilar completo: nutrição (com abacaxi e manteiga de bacuri), reconstrução (com papaia e queratina vegetal) e hidratação (com banana e aloe vera).