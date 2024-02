Batom, corretivo, base e mais: confira os itens de maquiagem mais vendidas da Amazon

Confira dicas de produtos de make e escolha suas favoritas

Deseja renovar os produtos de make da sua necesáire? Então não pode perder essas dicas! Selecionamos 11 itens que estão entre os mais vendidos da Amazon para você arrasar em qualquer produção. E tem de tudo: batom, corretivo, base, primer, paleta de sombras e muito mais!

Confira e escolha suas maquiagens favoritas:

1. Esponja Flat Blend, Mariana Saad by Océane: https://amzn.to/3P0IISK

Multifuncional, essa base pode realizar aplicações mais pontuais, como disfarce de espinhas e manchas, ou mais abrangentes, como aplicar base no rosto. Quando molhada, ela expande de tamanho, absorvendo menos produto e proporcionando um acabamento natural e uniforme.

2. Máscara de cílios The Colossal, Maybelline: https://amzn.to/3OXhDju

Com fórmula enriquecida com colágeno, essa máscara ajuda a definir o volume dos cílios, e seu mega pincel garante até 9 vezes mais volume - sem grudar!

3. Corretivo líquido Instant Age Rewind, Maybelline: https://amzn.to/49wiGPD

Com alta cobertura e toque seco, esse corretivo apaga círculos escuros, reduz inchaço e linhas finas instantaneamente. Sua fórmula super concentrada com goji berry e haloxyl, além de corrigir, tem a função de tratar a área dos olhos.

4. Primer Revitalift Blur Mágico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3wwtQVP

Indicado para todos os tipos de pele, esse primer incolor possui a tecnologia Opti-Blur. Suas micropartículas criam um efeito óptico desfocado na pele, disfarçando rugas, linhas de expressão, brilho e poros. Sua textura leve se funde com a epiderme para um efeito matte aveludado, ideal para ser aplicado antes de outros produtos da make.

5. BB Cream Dermo Expertise, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3IjZmJc

Com proteção UV e ação antibrilho, esse BB cream também hidrata e suaviza as imperfeições da pele com efeito natural. Multifuncional, conta com rápida absorção e um leve toque de cor.

6. Batom líquido Superstay Matte Ink, Maybelline: https://amzn.to/4c9qZmf

Com uma gama de tons super pigmentados, vibrantes e matte, esse batom líquido proporciona até 16 horas de acabamento, sem borrar ou transferir.

7. Pó compacto Basic, Vult: https://amzn.to/3TcZYXn

Livre de parabenos e vegano, esse pó conta com partículas super finas, que deixam a pele com um efeito aveludado, selando a maquiagem com efeito matte.

8. Paleta de sombras To Go Basic, Nádia Tambasco by Océane: https://amzn.to/3Trk7t7

Com tamanho compacto, essa paleta de sombras possui 6 tons cintilantes e 3 tons matte, sendo ideal para criar diferentes combinações nas suas produções.

9. Base líquida BT Skin, Bruna Tavares: https://amzn.to/3uPZMUI

Com ácido hialurônico em sua fórmula, essa base atua como tratamento antissinais, garantindo mais firmeza e elasticidade para a pele. Além disso, possui textura aveludada e cobertura leve a média, permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural.

10. Gloss Glossip Gold, Fran by Franciny Ehlke: https://amzn.to/3SPCPZK

Transparente e com brilho na medida certa, esse gloss possui textura leve e confortável. O ácido hialurônico e o D-pantenol de sua fórmula protegem os lábios com potente ação hidratante e antioxidante, e o pincel em formato de flecha facilita sua aplicação.

11. Gel para sobrancelhas, Melu by Ruby Rose: https://amzn.to/43el0IN

Esse gel incolor proporciona o efeito temporário de brow lamination, que consiste em deixar os fios da sobrancelha alinhados para cima, dando a impressão de estarem mais grossas, cheias e levantando o olhar.

