Barbiecore: 10 produtos para aproveitar a tendência na rotina de beleza

Não é segredo que o rosa está em alta, não é mesmo? A tendência chamada de ''Barbiecore'' ganhou forças e dominou as passarelas e os armários das maiores fashionistas graças ao anúncio de lançamento do filme que contará a história da Barbie, a boneca mais famosa do mundo. Com data de estreia marcada para 20 de julho de 2023, o longa é estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Indo além das roupas e acessórios, a cor também vem ganhando destaque na rotina de beleza. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis para aproveitar a tendência da melhor maneira possível. Dá uma olhada:

1. NIVEA Hidratante Spray Facial Mist Aqua Rose: https://amzn.to/3cuZauk

Formulado com água de rosas orgânicas, esse spray facial da NIVEA proporciona hidratação intensa, tonifica a pele e refresca. Além disso, pode ser usado como primer e fixador, para antes ou depois da maquiagem. Legal, né?