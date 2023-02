Babá eletrônica, extrator de leite e mais: 9 itens para o dia a dia das mamães e dos bebês

Selecionamos produtos que combinam praticidade e versatilidade

Nada como garantir produtos super práticos, funcionais e de qualidade para a rotina das mamães e dos bebês, não é mesmo? Para te ajudar nessa missão, listamos vários itens que estão disponíveis no site da Amazon para você aproveitar! E tem de tudo: babá eletrônica, extrator de leite, umidificador de ar, kit de alimentação e muuito mais.

Confira nossa seleção:

1. Bomba Manual Coletora de Leite Lillo Mamy: https://amzn.to/3rXLYkV

Com toque macio, este item é super flexível, se adequa a diversos tamanhos de mama, possui régua graduada para controlar o nível do leite e tampa protetora para armazenamento. Sem contar que, após formar o vácuo, não é necessário usar as mãos.

Reprodução/Amazon

2. Babá Eletrônica Digital com Câmera Sistema Vox Tecnologia FHSS, Fisher Price: https://amzn.to/3rTN1CJ

Com tela de 2,5 LCD e imagem colorida, esta babá eletrônica digital também garante visão noturna automática.

Reprodução/Amazon

3. Kit alimentação - prato, porta-suco e colheres: https://amzn.to/3DW5B4p

Este kit super leve, resistente e durável conta com um pratinho de 600ml, um copo de 200ml com bico resistente à mordidas e colheres para o momento da refeição.

Reprodução/Amazon

4. Umidificador de Ar Ultrassônico Hc115, Fischer Price: https://amzn.to/2VytXxs

Que tal propiciar noites mais tranquilas para o seu pequeno? Este umidificador de ar possui controle do nível de intensidade e bico direcionável de névoa, superfície customizável para a criança desenhar no umidificador enquanto ele estiver desligado, função abajur e desligamento automático.

Reprodução/Amazon

5. Esterilizador de Mamadeira para micro-ondas, Kuka: https://amzn.to/3JRWoO3

Super prático, este item esteriliza mamadeiras e acessórios através do vapor. Além disso, acompanha pinça, é inodoro, antialérgico e atóxico.

Reprodução/Amazon

6. Absorvente Descartável para Seios, Medela, 30 Unidades: https://amzn.to/3rXLz1T

Podendo ser utilizados durante o dia e à noite, os absorventes para seios da Medela são produzidos com materiais de textura macia, garantindo maior conforto, e possuem fita dupla para evitar vazamentos.

Reprodução/Amazon

7. Caneca Aprendizado com Alça Evolution Bebedor SIL 150 ml, Lillo: https://amzn.to/3xqXmqE

Além de diminuir a formação e a ingestão de bolhas de ar durante a alimentação, este produto é antivazamento e fácil de segurar, já que possui alças ergonômicas com textura antiderrapante.

Reprodução/Amazon

8. Mega Bloks First Builders Cãozinho de Arrastar, 16 blocos: https://amzn.to/3CjekLf

Além de entreter a criançada, os blocos First Builders são pensados para mãos pequenas e podem ajudar no desenvolvimento da imaginação e habilidades motoras.

Reprodução/Amazon

9. Banheira cuddle & bubble dots, Chicco, Dots: https://amzn.to/3CmMiys

Com 3 posições de altura, este item possui trocador com redutor acolchoado e removível, bandeja, porta-acessórios e jarra para facilitar o enxágue.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ