Autodesenvolvimento: 11 livros que vão deixar sua hora da leitura interessante

Confira obras inspiradoras para garantir na estante

Nada melhor do que se sentir motivado para transformar hábitos que tornarão a sua vida melhor, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 obras de autodesenvolvimento que serão ótimas inspirações para o dia a dia. Confira nossas dicas de livros e escolha seus favoritos. Ah, não se esqueça de adquiri-los através da Amazon, hein?: 1. Orar Faz Muito Bem!: Um Caminho Espiritual Para Crescer na Vida de Oração, de Padre Alex Nogueira: https://amzn.to/3yRyjU5 Este livro apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do pai-nosso. Aqui você encontrará um comentário para cada parte dessa venerável oração ensinada por Jesus. Mergulhe no significado das palavras e reze com o coração. Decida com determinação fazer este itinerário de crescimento espiritual e, com filial confiança, aprenda a dizer: “Seja feita a vossa vontade”. “A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Marca um diálogo com Aquele que primeiro nos amou. Gera uma união íntima do ser humano com o próprio Deus.

2. Comece pelo porquê, de Simon Sinek: https://amzn.to/3ID0s32 Por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas do que outras? Por que algumas despertam grande lealdade por parte de clientes e funcionários? Para Simon Sinek, a resposta está no forte senso de propósito que as inspira a darem o melhor de si para uma causa expressiva – o porquê. Ilustrando suas ideias com as fascinantes histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright, Simon mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, ideia, produto ou serviço se compreenderem o verdadeiro propósito por trás deles. Nesse livro, você verá como pensam, agem e se comunicam os líderes que exercem a maior influência, e também descobrirá um modelo a partir do qual as pessoas podem ser inspiradas, movimentos podem ser criados e organizações, construídas.

3. A coragem de ser você mesmo, de Brené Brown: https://amzn.to/4cevSu8 A aclamada cientista social, doutora, professora e mãe Brené Brown vem discutir e tentar nos alertar sobre como nos tornamos uma sociedade de excluídos, limitados em bunkers ideológicos. Por meio de histórias reais, da sua própria vivência e de pesquisas científicas, a autora nos oferece, nesta obra, a clareza e a coragem necessárias para encontrar o caminho de volta para nós mesmos e para o outro.

4. O milagre da manhã, de Hal Herold: https://amzn.to/48T58N0 E se você acordasse amanhã e percebesse que tem o poder de modificar qualquer área da sua vida? Neste livro, Hal Herold explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e nossas habilidades. A mudança de hábitos e a nova rotina matinal proposta por Hal vão proporcionar melhorias significativas na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade ou quaisquer outras áreas que necessitem ser aprimoradas. Portanto, nos próximos trinta dias você se verá rapidamente se tornando a pessoa que precisa ser para criar os níveis extraordinários de sucesso pessoal, profissional e financeiro que realmente deseja.

5. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/3TBuRFh Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. Mais do que uma técnica de gestão de tempo ou de produtividade, o essencialismo é um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

6. Como convencer alguém em 90 segundos, de Nicholas Boothman: https://amzn.to/48Rt1UZ Neste livro, o especialista Nicholas Boothman ensina como usar o rosto, o corpo, a atitude e a voz para causar uma primeira impressão marcante, estabelecendo confiança imediata e criando fortes vínculos de credibilidade.

7. A única coisa, de Gary Keller e Jay Papasan: https://amzn.to/4a7Pa2m Não importa o objetivo ou o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começar sempre começa com um único passo. Esse passo se chama a Única Coisa. Neste livro, você vai aprender a reduzir o foco para se concentrar no que é mais importante, criar listas de sucesso, em vez de listas de tarefas, eliminar atividades desnecessárias, empregar sua energia de forma mais eficaz, encontrar seu propósito, estabelecer prioridades e se concentrar em sua Única Cosia para colher resultados extraordinários.

8. O ego é seu inimigo, de Ryan Holiday: https://amzn.to/3VhGimv O ego é um adversário interno citado por quase todos os grandes filósofos da história, em incontáveis obras de arte, de todas as culturas e todos os tempos. E agora vamos aprender a destruí-lo, antes que ele destrua você. Nesta obra, o autor apresenta exemplos reais e inspiradores de pessoas comuns que dominaram o ego, chegaram aos mais altos níveis de poder e sucesso e se tornaram lendas ― não pela fama, mas pelo trabalho e legado. Ao perceber a influência negativa do ego e combatê-lo, você será capaz de viver melhor e conquistar resultados mais expressivos. As estratégias e táticas desenvolvidas por essas figuras fascinantes vão ajudá-lo a vencer esse inimigo tão poderoso que nos desafia todos os dias.

9. Pense e enriqueça, de Napoleon Hill: https://amzn.to/3TAeicA Diferente das demais versões da obra existentes no mercado, essa é uma edição restaurada, que retoma a forma e o conteúdo do original escrito por Hill em 1937, porém revisada e atualizada. Durante 25 anos, Napoleon Hill investigou a vida de grandes milionários da história – como Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford e Theodore Roosevelt – para descobrir o que tinham em comum e o que os tornava tão bem-sucedidos. O resultado é este manual indispensável no caminho do desenvolvimento pessoal e da liberdade financeira. Ele apresenta os 13 passos fundamentais para obtenção de riqueza, os principais medos que impedem o sucesso e a filosofia que inspirou a trajetória vencedora de milhões de pessoas em todo o mundo.

10. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, de Dale Carnegie: https://amzn.to/4aefiZq Dale Carnegie foi um dos maiores especialistas nas técnicas de oratória e persuasão do século XX, pioneiro na administração de cursos a empresários e outros profissionais, desfazendo o caráter elitista que a arte de falar em público possuía no passado. Seus conhecimentos e métodos foram adotados por centenas de organizações. Além de uma empresa voltada para o desenvolvimento profissional, o legado de Carnegie inclui livros recomendados não apenas a executivos, mas a todas as pessoas que desejam se comunicar com desenvoltura e segurança. Entre essas obras, está “Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios” , que revela os princípios básicos do autor - saber o que dizer, e dizê-lo com sentimento, vivacidade e clareza - aplicados nas relações comerciais e empresariais.

11. O poder do subconsciente, de Dr. Joseph Murphy: https://amzn.to/48Oq6MQ As técnicas revolucionárias descritas pelo Dr. Murphy baseiam-se em um princípio simples e prático: se você acredita em algo sem restrições e faz um retrato disso em sua mente, remove os obstáculos subconscientes para que seu desejo se concretize. Assim, qualquer um pode transformar em realidade aquilo em que acredita. Com a descrição de histórias verídicas de sucesso, essa obra é um verdadeiro guia para libertar o poder da mente que revela os segredos para melhorar um casamento, vencer medos, eliminar hábitos nocivos, curar pequenos problemas de saúde e obter promoções, prestígio, dinheiro e felicidade pessoal.

12. O maior vendedor do mundo, de Og Mandino: https://amzn.to/49PQ0RO Essa é a história de Hafid, um comerciante extremamente bem-sucedido que teria vivido há 2 mil anos. Já idoso e dono do maior império comercial do seu tempo, ele percebe em seu aprendiz, o leal Erasmo, um confidente digno de receber o conhecimento que o acompanhou por toda uma vida de sucesso, e que lhe fora transmitido muitos anos antes por seu mestre, Pathros. Og Mandino, em uma de suas mais brilhantes obras, revela as sábias palavras guardadas por Erasmo, e mostra como aplicá-las no dia-a-dia e fazer dela a chave para o sucesso.

