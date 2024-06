Autoajuda, romance e mais: 12 dicas de livros para garantir na Amazon

Confira dicas de obras incríveis no site e escolha seus favoritos

Se você está procurando novos livros incríveis para ter na estante, não pode perder essas dicas! Selecionamos 12 obras que estão disponíveis na Amazon e prometem agradar fãs de diversos gostos literários. Demais, né? Confira nossa lista e escolha seus próximos livros favoritos: 1. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3S1p0IE Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente, e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

2. A hora da serpente, de Carol Façanha: https://amzn.to/3yNPsy0 Venévora solicita mais uma leva de primogênitas de Escalverna, a colônia de humanos submetida à Corte Viperina. Os híbridos serpentes não fazem isso sem motivo: há anos eles precisam de humanas para perpetuarem a espécie. Cora é uma primogênita que precisa sobreviver ao ritual para salvar sua família. Dominic é um híbrido que precisa manter alguns negócios ilegais escondidos. Um incidente no dia do Acasalamento acaba entrelaçando os destinos dos dois de maneira irrevogável e agora, um precisará confiar no outro para deter uma lei a ser revogada. Em meio a um mundo que não foi feito para alianças entre humanos e híbridos, Cora e Dominic tentarão reescrever a história desenhada séculos atrás. Em sua segunda edição com cenas extras, essa obra une o melhor do Monster Romance com uma trama política no estilo “O conto da Aia”. Se você gosta de uma “romantasia” cheia de interesses amorosos, não pode perder essa obra.

Reprodução/Amazon 3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3tBG1j1 James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégias práticas que o ensinarão como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Seu método é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis. Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação.

4. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/48veP4g Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

5. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/479kNGY Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

6. Imperfeitos, de Christina Lauren: https://amzn.to/3NK7g1D Olive se sente como a gêmea azarada da casa. Mas o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de um desastre, já que todos os convidados da festa de casamento da irmã sofrem com intoxicação alimentar… menos ela e Ethan, o irmão do noivo, que também ficou de fora desse pesadelo. Então, a irmã de Olive propõe a eles que aproveitem a viagem de lua-de-mel, que não é reembolsável, para uma ilha do Havaí. Mas há um “pequeno” problema: Olive e Ethan são inimigos mortais e precisarão dividir a mesma suíte.

7. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3vh86Nb A maneira como lidamos com o dinheiro ― finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios ― costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer. A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz.

8. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/41Abxup Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, ele mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo-as se sentirem mais seguras, abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

9. Verity, de Colleen Hoover: https://amzn.to/41FelGC Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, quando um terrível acidente interrompe suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história. E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa em seu escritório de Verity, e lá encontra uma autobiografia onde a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente - incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal.

10. A paciente silenciosa, de Alex Michaelides: https://amzn.to/3ynNOTP Alicia Berenson tinha uma vida perfeita. Ela era uma pintora famosa casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres. Até que, certa noite, deu cinco tiros no rosto do marido, e nunca mais disse uma palavra. A recusa de Alicia a dar qualquer explicação transforma essa tragédia em um mistério que atrai a atenção de todos. Enquanto isso, Theo Faber é um psicoterapeuta forense que espera há muito tempo por uma oportunidade de trabalhar com Alicia. Ele tem certeza de que é a pessoa certa para lidar com o caso. No entanto, sua determinação para fazê-la falar e desvendar o mistério de por que ela atirou no marido o arrasta para um caminho tortuoso que sugere que as raízes do silêncio de Alicia são muito mais profundas do que ele jamais poderia imaginar.

11. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry: https://amzn.to/4bFeayT Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade, ensinando a: entender como sua própria criação afeta sua relação com seus filhos; aceitar que irá cometer erros e entender o que pode fazer a respeito deles; dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos; lidar com os próprios sentimentos, assim como os de seus filhos; e entender o que comportamentos diferentes comunicam.

12. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/41FeMAK Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, você precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

