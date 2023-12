Autoajuda e autoconhecimento: 11 obras incríveis para garantir neste fim de ano

Confira dicas de obras de autoajuda que não podem faltar na sua estante

O ano está chegando ao fim e, com ele, muitas reflexões sobre o novo ciclo surgem, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 obras de autoajuda que vão te ajudar a garantir autoconhecimento, propor mudanças de hábitos e transformações em diferentes áreas da vida.

Confira nossa seleção de obras para ter na estante e escolha suas favoritas:

1. Vamos falar sobre a vida?, de Camila Capel: https://amzn.to/3uW9Z1C

Não compre este livro se você espera encontrar respostas sobre a morte! A autora convida o leitor a desconstruir as imagens, conscientes e inconscientes, que carregamos sobre temas de vida e morte. Cada capítulo é um microtema que, sozinho, já poderia servir para uma vida inteira. Assim, leve-o sem pretensão de respostas, mas para gerar muitas perguntas e reflexões sobre, afinal, o que é a vida?

Reprodução/Amazon

2. A mala do Opa, de Camila Capel: https://amzn.to/41gGJP2

Era verão e Helena passava as férias com sua irmã, seus pais e Opa na casa de praia, aproveitando bastante a companhia da família. Até que, durante o passeio de barco, a menina encarou de perto uma situação que nunca havia vivido e teve que aprender, com ajuda de sua mãe, a lidar com a perda de alguém muito querido. A mala do Opa traz a história de Helena, mas poderia ser de qualquer criança ou adulto que lida com uma perda, pois, a partir da narrativa, a autora nos ajuda a elaborar acontecimentos e sentimentos, tratando a morte com naturalidade e delicadeza.

Reprodução/Amazon

3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/47QPfa5

Pequenas mudanças, resultados impressionantes. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela estratégias práticas que o ensinarão a criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças no comportamento que levam a resultados impressionantes. Um método eficaz para você se aprimorar todos os dias!

Reprodução/Amazon

4. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/3GDysuZ

Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. Mais do que uma estratégia de gestão de tempo, trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa.

Reprodução/Amazon

5. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/3Gz8ARb

Ao longo de oito décadas, este livro tornou-se referência quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas, das habilidades sociais e da comunicação eficiente. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

Reprodução/Amazon

6. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3GzVnrg

A maneira como lidamos com o dinheiro - finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios - exige grandes decisões, que normalmente são um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que as tomou. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz.

Reprodução/Amazon

7. A biblioteca dos sonhos secretos, de Michiko Aoyama: https://amzn.to/4aqSE14

O que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayuri Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado que se torna o agente de uma mudança. Em cinco histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo.

Reprodução/Amazon

8. O amor na sua vida, de Karol Pinheiro: https://amzn.to/486MfG4

Ao contar histórias de oito mulheres, Karol Pinheiro narra diferentes facetas da aventura que é amar: as memórias de um primeiro romance, o encontro com o amor no momento mais inesperado, a (falta de) sorte nos relacionamentos antes de tudo se encaixar e muito mais. Prepare-se para encontrar um pouco do que você já sentiu, presenciou ou pensou.

Reprodução/Amazon

9. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb: https://amzn.to/3Ra8NPy

Combinando histórias reunidas a partir de sua rica trajetória como terapeuta (distribuídas entre quatro personagens inesquecíveis) à sua própria experiência como paciente, a terapeuta nos oferece um relato afetuoso, leve e comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades, e joga luz sobre o que há de mais misterioso em nós, afirmando nossa capacidade de mudar nossas vidas.

Reprodução/Amazon

10. O poder da autorresponsabilidade, de Paulo Vieira: https://amzn.to/3Tf0i8w

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida, porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro é um manual que apresenta a metodologia das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, garantindo uma vida de abundância e sucesso. Você vai aprender a: calar-se em vez de criticar, dar sugestões em vez de reclamar, buscar solução em vez de buscar culpados, fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se, aprender com os erros em vez de justificá-los e julgar atitudes, não as pessoas.

Reprodução/Amazon

11. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim: https://amzn.to/46Z1b8d

Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, este livro é perfeito para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. Ilustrado com delicadeza, ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos.

Reprodução/Amazon

