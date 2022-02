Ácido hialurônico: 6 produtos para incluir na rotina de beleza

Sérum, água micelar e outros itens com ácido hialurônico que vão fazer a diferença na sua pele

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 16h00 - Atualizado às 16h27

Se você está sempre de olho em novos produtos para a sua rotina de skincare, precisa conferir essas dicas! Além de hidratar profundamente a pele, o ácido hialurônico ajuda a melhorar a elasticidade, prevenir o envelhecimento precoce da pele, evitar a flacidez e linhas de expressão e muuuito mais.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis com ácido hialurônico que não podem faltar no seu dia a dia. Dá uma olhada:

1. Vult, Sérum Facial Preenchedor

Com ácido hialurônico puro, este sérum da Vult de uso diário hidrata a pele, reduz manchas, melhora a firmeza e textura, auxilia no preenchimento de rugas e linhas de expressão.

2. Creme Hydro Boost Water Gel, Neutrogena

Indicado para todos os tipos de pele, este creme com ácido hialurônico possui uma textura water gel, controla a oleosidade e garante até 48 horas de hidratação.

3. Adesivo com Ácido Hialurônico, Micro Fill Patch, Océane

Com tecnologia coreana, esses adesivos incríveis possuem microestruturas biodegradáveis que liberam o ácido hialurônico diretamente na pele. Legal, né?

4. Água Micelar com ativo Hialurônico, 200ml, L'Oréal Paris

Podendo ser usada na face, lábios e olhos, essa água micelar possui ácido hialurônico puro e limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza e preenche a pele com muita hidratação!

5. Máscara Facial Ácido Hialurônico, Sérum Face Mask, Océane

Com design exclusivo, essa máscara facial melhora a elasticidade da pele, hidrata, proporciona viço e maciez.

6. Sérum Facial Revitalift Hialurônico, 30ml, L'Oréal Paris

Com textura não oleosa e rápida absorção, esse sérum facial hidrata a pele intensamente e reduz até 40% das rugas em 4 semanas.

