7 produtos que não podem faltar na rotina de skincare

Formulado com dois tipos de ácido hialurônico, óleo de jojoba e oliva, o Gokujyun Oil Cleasing da Hada Labo proporciona uma limpeza profunda e retira as impurezas e maquiagem sem remover a oleosidade natural da pele.

Alguns produtinhos não podem faltar na rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? Pensando nisso, para te ajudar a potencializar o skincare, preparamos uma lista com 7 itens essenciais que vão te conquistar desde o primeiro uso. E tem de tudo: sabonete em gel, protetor solar, sérum facial e muuito mais! Dá uma olhada:

3. Bioré UV Aqua Rich: https://amzn.to/3olSdOy

Com alto fator de proteção e textura leve, o Bioré UV Aqua Rich pode ser aplicado no rosto e no corpo. Além disso, ele refresca a pele e conta com ácido hialurônico e extrato de geleia real em sua fórmula. Perfeito para a rotina de cuidados!