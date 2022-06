6 produtos antissinais para incluir no skincare

Com textura oil free, o hidratante facial Neutrogena Bright Boost Antissinais é a aposta certa para o seu skincare. Além de acelerar a renovação celular em até 10x, o produto garante uma pele mais jovem, uniforme e iluminada. Com resultados comprovados, ele reduz visivelmente as linhas finas após 8 semanas de uso contínuo. Legal, né?

Os produtos antissinais são a escolha ideal para quem deseja prevenir ou diminuir os principais sinais do envelhecimento, como linhas finas e rugas, por exemplo. Pensando nisso e para te ajudar a potencializar a sua rotina de skincare, preparamos uma lista com 6 cremes antissinais que vão te conquistar desde o primeiro uso!

Rico em vitamina E, o Creme Facial Antissinais da NIVEA conta com textura leve e de rápida absorção. Além de hidratar intensamente sem deixar a pele oleosa, ele protege contra os raios UVA/UVB, reduz rugas, promove firmeza e deixa a pele com uma aparência mais jovem.

3. Face Care Intensive Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/3wcGupi

Enriquecido com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida, o Face Care Intensive Antissinais Reparador da Neutrogena é um creme noturno que combate e previne os principais sinais do envelhecimento. Além disso, ele uniformiza o tom da pele, corrige manchas e promove hidratação com toque seco.