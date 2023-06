5 séries e filmes do Prime Video para assistir neste Dia dos Namorados

Hoje é Dia dos Namorados e se você planeja ficar em casa para assistir filmes - seja acompanhado do seu amor ou sozinho - você precisa apostar nessas 5 produções do Prime Video que selecionamos. Dá só uma olhada:

1. Modern Love

Baseado na coluna de mesmo nome do The New York Times, "Modern Love" conta a história reais e únicas sobre as alegrias e tribulações de um amor. Cada episódio conta uma nova história e explora diversos tipos de amores - seja ele romântico, familiar, de amizade ou platônico. É a série perfeita para assistir alguns episódios em um date.

2. Simplesmente Acontece

Alex e Rosie são melhores amigos desde crianças. Eles cresceram e experimentaram várias coisas da vida juntos, incluindo decepções amorosas, familiares e escolares. Embora apaixonados um pelo outro, eles sempre priorizaram a sua amizade. Contudo, as coisas mudam quando Alex aceita se mudar para os Estados Unidos para estudar Medicina e Rosie acaba ficando na Inglaterra. Mas nem a distância é forte o suficiente para acabar com seu amor. É a mistura perfeita entre comédia e um romance fofinho!

3. O Verão Que Mudou Minha Vida

Quer assistir algo bem levinho e divertido? Essa série conta sobre Belly, que desde a infância passa as férias de verão na casa da melhor amiga de sua mãe e seus filhos, Conrad e Jeremiah. Muito próxima dos meninos, Belly tem uma conexão especial com cada um deles. Mas agora que ela já tem 16 anos, as coisas mudaram e Conrad, uma antiga paixão, começa a demonstrar seus sentimentos por ela. Mas tudo fica complicado quando Jeremiah também entra na disputa por seu coração.

4. Quatro Casamentos e Um Funeral

Você gosta de uma comédia romântica clássica? Em "Quatro Casamentos e Um Funeral", Charles pensa ter encontrado o grande amor de sua vida quando conhece a americana Carrie, mas encontra dificuldade em assumir seu relacionamento. Mas a situação entre eles somente é esclarecida após três casamentos e um funeral que mudarão sua vida.

5. La La Land

Você gosta de um bom musical? Esse grande vencedor do Oscar, "La La Land", conta a história entre Mia, uma barista no estúdio e aspirante a atriz, e Sebastian, um pianista de jazz. Eles se apaixonam perdidamente um pelo outro enquanto buscam oportunidades de carreira na competitiva cidade de Los Angeles. Mas será que essa ambição entrará no caminho desse romance?

