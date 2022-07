5 produtos que não podem faltar na rotina de cuidados capilares

Que tal potencializar a sua rotina de cuidados capilares? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 produtos essenciais que vão garantir fios protegidos, saudáveis e mais bonitos. Ah, e tem de tudo: protetor térmico, acidificante e muuuito mais! Dá uma olhada:

1. Widi Care Protetor Térmico Operação Resgate Leave-in: https://amzn.to/3OS9zO9

Com tecnologia reparadora e efeito imediato, o Leave-in Protetor Térmico Operação Resgate da Widi Care protege os fios do calor do secador e prancha, hidrata e alinha as madeixas.