5 produtos esfoliantes para incluir na rotina de cuidados

Enriquecido com vitamina E e B5, o Gel Esfoliante Facial da NIVEA possui arroz orgânico e blueberry em sua fórmula. Prático e eficaz, ele promove uma limpeza profunda na pele e estimula a renovação celular.

A esfoliação é essencial para quem deseja uma pele mais bonita e saudável. Essa etapa do skincare deve ser feita de uma a duas vezes na semana e é a responsável por eliminar impurezas, células mortas e promover maciez. Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 esfoliantes incríveis que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados! E tem de tudo: para o corpo, rosto e muuito mais. Dá uma olhada:

Indicado para todos os tipos de pele, o Esfoliante Corporal Terrapeutics Lavanda da Granado possui fórmula com base natural de açúcar enriquecida com manteiga de cupuaçu e óleo de castanha. Além de eliminar as células mortas, o produto garante hidratação.