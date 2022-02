5 livros de autoajuda incríveis para diversas áreas da sua vida

A autora de outros best sellers como “Bora Bater a Meta” e “Os Cês da Vida” retorna para mais um livro, dessa vez abordando a coragem como tema principal. CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento, Manciola acredita que a maior pedra no nosso caminho é a falta de coragem. Na obra, ela reflete sobre o significado da palavra e como trabalhá-la pode trazer vários benefícios na vida, principalmente como compreendemos que ela não é o contrário de “medo”, e sim agir apesar dele. Assim, em uma conversa bem humorada entre leitor e escritora, você irá saber como usar a coragem a seu favor.

2. A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Claudia Quintana Arantes: https://amzn.to/3roahKc

Reflita sobre a morte e a finitude da existência com o livro de Ana Claudia Quintana Arantes, palestrante TED que viralizou na internet e vem conquistando um grande público. Sendo referência sobre Cuidados Paliativos no Brasil, a autora mostra que a morte não deve nos assustar, e sim chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la. Assim, ela procura fazer com que o leitor repense sua própria existência para aproveitar mais as oportunidades ao seu redor.