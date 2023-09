10 dicas de presentes incríveis para amantes de vinho

Adega climatizada, taças, kit de aromas e muitos outros itens que todo apaixonado por vinho precisa ter

Se você ama vinhos ou deseja presentear um amante da bebida, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 itens essenciais para acompanhar um bom vinho em casa e que prometem agradar a todos os gostos. Tem de tudo: adega climatizada, taças, kit de aromas e muito mais!

Confira nossas dicas e garanta o presente perfeito para uma pessoa especial:

1. Kit para vinho Inspire, Oster: https://amzn.to/3ELdrOa

Esse kit conta com um abridor elétrico de vinho, um cortador de lacres de alumínio, um anel corta gotas e bomba a vácuo para fechar a garrafa. Tudo o que alguém precisa para aproveitar o vinho favorito!

2. Adega climatizada, Brastemp: https://amzn.to/3LtXBLB

Pensada para quem não abre mão de um bom vinho na temperatura ideal, essa adega climatizada tem capacidade para 12 garrafas e dimensões compactas, além de iluminação interna de LED e controle eletrônico touch.

3. Adega de parede, Delenha Decor: https://amzn.to/46jw2fS

Fabricada em madeira maciça, essa adega de parede comporta até 11 garrafas de vinho e 6 taças. Além de prática, deixará o ambiente ainda mais lindo!

4. O Guia Essencial do Vinho, de Madeline Puckette: https://amzn.to/3sVV5Y5

Com explicações claras e acessíveis, esse guia reúne informações essenciais sobre as uvas mais cultivadas do planeta, apresenta características de cada uma, ensina sobre harmonização de alimentos e até mesmo a degustar e servir a bebida. Perfeito tanto para iniciantes, quanto para iniciados!

5. Kit aromas de vinho, Papillon Aromas: https://amzn.to/4636K6g

Com esse kit, será possível melhorar os sentidos e conhecer um pouco mais sobre vinhos. Ele conta com 36 aromas - frutados, herbáceos, florais, torrados e picantes - e que são comumente encontrados nos vinhos.

6. Quadro Porta Rolhas, Kapos: https://amzn.to/3PIEIHb

Colecione memórias e rolhas com esse quadro incrível! Basta colocar as mesmas na abertura no topo da moldura e decorar o ambiente de uma forma super original.

7. Taças para vinho tinto, Schott Zwiesel: https://amzn.to/3EGH9E2

Esse kit conta com 6 taças recomendadas para vinho tinto. Perfeito para servir as visitas em casa!

8. Bolsa para vinho, Boccati: https://amzn.to/46j0c2K

Ideal para você levar seu vinho em encontros, viagens ou passeios, essa bolsa ajudará você a transportá-lo com segurança. Possui nicho para guardar uma garrafa de até 750ml e acompanha um saca-rolhas, um salva-gotas e duas taças de cristal.

9. Decanter, Mimo Style: https://amzn.to/3LpOKKX

Esse decanter é tradicionalmente um limpador de impurezas, sendo utilizado para deixar determinado líquido mais puro - seja separando os sedimentos ou aumentando o contato com o oxigênio. Além de ter um design incrível e decorativo, é perfeito para você servir um vinho de maneira estável, evitando respingos e facilitando o derramamento.

10. Garrafa porta rolhas aramada: https://amzn.to/3ZnY9Iy

Perfeita para completar a decoração da casa, essa garrafa porta-rolhas é feita em metal e armazena aproximadamente 80 rolhas de vinho e espumante. Demais, né?

