10 boxes e coleções de livros para você garantir na estante

Confira dicas de obras incríveis e escolha seus boxes favoritos

Que tal garantir novos boxes e coleções incríveis na estante? Para te ajudar nessa missão, listamos 10 obras dos mais diversos gêneros para você conhecer e escolher suas favoritas. Tem de tudo: romance, suspense, fantasia e muito mais! Confira e escolha seus boxes favoritos: 1. Box Harry Potter, de J.K. Rowling: https://amzn.to/3VVvV8C A vida do menino Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive com os tios e o primo, que não gostam nem um pouco dele. O quarto de Harry é, na verdade, um armário sob a escada, e ele nunca comemorou um aniversário em onze anos. Até que, um dia, Harry recebe um convite para estudar na Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Lá, ele descobre que seu destino é ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que terá que enfrentar a pior força do mal, o bruxo que assassinou seus pais. Para isso, terá que passar por uma série de desafios nesses sete livros, que se tornaram o maior fenômeno editorial de todos os tempos.

2. Coleção Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery: https://amzn.to/3VXB2F4 Conheça a encantadora história de Anne Shirley, uma órfã de cabelos ruivos que conquista a todos por onde passa, luta pelo o que acredita e sempre dá escopo para a imaginação. Nessa seleção especial estão oito livros que se passam no Universo de Anne.

3. Box Alice, de Lewis Carroll: https://amzn.to/3xtOCG5 Publicadas pela primeira vez em 1865, as aventuras de Alice no País das Maravilhas conquistaram leitores de todas as idades. Mais de 150 anos depois, o livro - e sua continuação, “Alice através do espelho” - continua sendo um clássico cheio de vida, repleto de alusões cifradas e de refinado humor.

4. Box Trono de Vidro, de Sarah J. Maas: https://amzn.to/3TMB1Be Celaena Sardothien é uma assassina nascida em uma terra sem magia, onde o rei governa com mão de ferro. Depois de cumprir um ano de trabalho escravo nas minas de sal de Endovier por seus crimes, o príncipe Dorian oferece à Celaena sua liberdade, mas sob uma condição: ela deve ganhar uma competição para se tornar a nova assassina real, e seus oponentes são ladrões, assassinos e guerreiros de todo o império. Se ela derrotá-los, servirá ao reino por três anos como assassina e depois terá sua liberdade. A jovem aceita o desafio e começa as sessões de treinamento com o capitão da guarda, Westfall. Quando um a um, outros competidores aparecem mortos em circunstâncias obscuras, fica claro que algo bastante maligno mora no castelo de vidro - e está lá para matar. Celaena decide investigar antes que ela se torne a próxima vítima, e essa busca a leva a muitas descobertas.

5. Box Os Bridgertons, de Julia Quinn: https://amzn.to/3xxO95I Queridos e respeitados pela sociedade britânica, os membros da família Bridgerton se amam e se protegem. A série tem oito livros, cada um protagonizado por um dos irmãos, e um nono volume com segundos epílogos para os livros anteriores e um conto sobre Violet, a matriarca. Além dos 9 livros originais, este box inclui o livro “Crônicas da sociedade de Lady Whistledown” com os divertidos contos.

6. Box Nórdicos: https://amzn.to/4cPvuCD Este box reúne histórias encantadoras dos povos antigos que habitaram o norte da Europa. Nele, o leitor conhecerá os melhores contos de fadas, lendas, sagas e mitos nórdicos. São histórias cheias de simbologia, cujos personagens são venerados como deuses, semideuses e herois.

7. Box Obra poética de Fernando Pessoa: https://amzn.to/49DQjhn A obra contempla os poemas escritos por Pessoa como ele mesmo e como outros poetas que criou, seus famosos heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, além da produção poética do autor em língua estrangeira e de algumas de suas traduções. Com uma variedade de temas, que incluem amor, filosofia, existencialismo, identidade e arte, os poemas de Pessoa e seus heterônimos exploram questões profundas e universais, enquanto desafiam a linguagem e as convenções literárias de sua época.

8. Coleção Agatha Christie - Box 1: https://amzn.to/3xGQtY3 O box reúne algumas das melhores histórias de Agatha Christie, a eterna Dama do Crime. Aqui, corpos são encontrados em situações estranhas, tiros são dados no escuro e pessoas desaparecem sem deixar vestígios, mas definitivamente não há mistério sem solução. Nesta edição, estão as famosas obras “Morte no Nilo”, “Um corpo na biblioteca” e “Assassinato no Expresso do Oriente”.

9. Box História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell: https://amzn.to/43XvyvS Descubra o fascinante mundo da filosofia ocidental nesta obra-prima cativante e abrangente, escrita pelo renomado filósofo Bertrand Russell. “História da Filosofia Ocidental” é uma jornada envolvente e perspicaz que atravessa séculos de pensamento, desde os pré-socráticos até os grandes nomes do século XX. Com uma escrita eclética e espirituosa, Russell revela a genialidade e a sabedoria dos principais filósofos em áreas como lógica, ciências políticas, economia e antropologia.

10. Box Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes: https://amzn.to/3vRBf23 A história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Pança conquista leitores geração após geração. Em homenagem a Miguel de Cervantes e aos 400 anos de sua morte, essa coleção especial reúne sua obra integral em dois volumes.

