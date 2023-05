Tadeu Schmidt joga golfe ao lado da esposa: ''O casal combinandinho está on!''

Curtindo férias após o fim do BBB 23, apresentador Tadeu Schmidt surge combinando look com a esposa em partida de golfe

O apresentador Tadeu Schmidt (48) está curtindo suas férias na companhia da esposa, Ana Cristina Schmidt! Nas redes sociais, o comandante do Big Brother Brasil surgiu combinando look com a mulher.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 19, o jornalista apareceu jogando uma partida de golfe com Ana, e usando as mesmas roupas. Nas imagens, o casal surgiu de bermudas off-white e blusa polo rosa.

"O casal combinandinho está on", brincou Schmidt na legenda da postagem, recebendo elogios dos seguidores.

"Ahhh, que lindos!", disse Fred Nicácio. "Casal lindo", elogiou Amanda Meirelles, campeã da edição deste ano. "Melhor casal de todos", "Muito linda a parceria de vocês", "Casal maravilhoso", "Fofos", disseram os fãs.

Confira Tadeu Schmidt joga golf ao lado da esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Mãe de Tadeu Schmidt aparece em clique raro com o apresentador

A mãe de Tadeu Schmidt, Janira Bezerra Schmidt (89), encantou ao aparecer em fotos na rede social do filho recentemente. Celebrando os 89 anos da mãe, o global compartilhou clique do momento em família e falou sobre já estar planejando a festa do próximo ano.

Em um restaurante luxuoso, o comandante do BBB apareceu curtindo o momento ao lado dos familiares em uma mesa.

"10 de maio. Aniversário da Dona Janira! Parabééééééééééééns, mãe! Celebrando 89 anos maravilhosa e já planejando a grande comemoração dos 90! Vai ser demais! Seja feliz, Dona Janira!", disse ele na legenda do post.