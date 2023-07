Suzana Gullo encanta com fotos de viagem ao lado de Marcos Mion e família

Família de Marcos Mion viaja sem filho mais velho, Romeo, para Jerusalém e Suzana Gullo mostra momentos bons no país asiático

Nesta terça-feira, 4, a influenciadora digital Suzana Gullo compartilhou alguns cliques maravilhosos da viagem que a família está fazendo! Ao lado do apresentador Marcos Mion e os filhos Donatella e Stefano, o quarteto está passeando por lugares incríveis de Jerusalém, em Israel.

“De volta à Jerusalém, agora sim faremos a parte histórica / religiosa / turística. Nesse dia nosso roteiro foi: Capela da Ascensão do Senhor, Monte das Oliveiras e Basílica de Getsêmani, com a benção da companhia do Padre Bessa nos guiando”, começou Suzana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Na frente da Capela da Ascensão conseguimos ter a visão panorâmica da cidade antiga com a explicação de todo trajeto de Cristo. Final do dia passeamos pela cidade velha e registrei esses becos lindos! Tô maravilhada com a beleza dessa cidade. Óbvio! Tivemos pausa pra um cafezinho com delícias locais”, completou a mulher de Marcos Mion.

A linda família, que está viajando incompleta, visto que o filho mais velho do casal, Romeo, não está, passeou por lugares importantes para o cristianismo, como a Capela da Ascensão do Senhor, o Monte das Oliveiras e a Basílica de Getsêmani. Mion explicou o motivo de seu primogênito não acompanhar a família durante a viagem: “A viagem do ano sem o Romeo. Romeo é autista. Só essa informação já deveria ser suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeo é diferente. Para a galera não julgar precocemente. Tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz inesperado, que tira os pés dele do chão, da segurança, gera pânico, gera estresse, desespero, gera crise”, contou.

Marcos Mion emociona seguidores ao celebrar aniversário de Romeo

No dia 23 de junho, Marcos Mionencantou seus seguidores ao homenagear seu filho mais velho. Romeo celebra seus 18 anos nesta data e recebeu uma homenagem e tanto do seu pai. O apresentador do “Caldeirão” emocionou com um texto para o primogênito. Em seu Instagram, Mion compartilhou um vídeo com diversas fotos mostrando várias fases da vida de Romeu. “Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem avisar? E que benção divina ter sido escolhido pra ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone”, começou escrevendo.