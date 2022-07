Negra Li curte as férias em Orlando com os dois filhos

Negra Li mostra as fotos de suas férias com a família com direito a passeio nos parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 14h42

A cantora Negra Li está curtindo as férias em família na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. A estrela aproveitou o final de semana para ir aos parques da Disney com os dois filhos, Sofia (12) e Noah (5).

A estrela mostrou as fotos da diversão com os herdeiros nos brinquedos do parque, como a montanha-russa do Hulk, chamada The Incredible Hulk Coaster, que fica no parque Islands of Adventure Orlando.

Ao falar sobre os momentos de diversão, ela contou: “Exaustos! Mas eu mesma convenci eles a irmos pro parque de novo”. Antes de viajar, Negra Li lançou o single Malagueta, que é uma parceria com Rincon Sapiência e já é um sucesso nas plataformas digitais. A canção faz parte do novo álbum dela, que será lançado no último trimestre deste ano.

Confira as fotos da viagem de Negra Li com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Negra Li (@negrali)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!