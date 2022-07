Na Itália, Mariana Goldfarb aproveita o dia na praia e beleza chama atenção: ''Belíssima''

A esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, está curtindo o verão europeu e dividindo alguns registros com os seguidores

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 14h58

Mariana Goldfarb (32) curtir a manhã desta segunda-feira, 11, da melhor maneira. Na Sicília, a influenciadora aproveitou o verão europeu na praia.

No perfil do Instagram, a esposa de Cauã Reymond (42) abriu um álbum de fotos e arrancou elogios dos seus seguidores ao exibir o look do dia.

Para renovar o bronzeado, a musa apostou em um modelo cortininha verde musgo.

"Definições de paz passando pela sua timeline nessa segunda-feira abençoada", escreveu ela na legenda.

"Maravilhosa", disparou um internauta; "Oh mulherão", declarou outra; "Perfeição", comentou uma terceira; "Que delícia", disse mais uma.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MARIANA GOLDFARB