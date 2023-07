Na Itália, Grazi Massafera ostenta beleza em cenário paradisíaco: “Filtro para quê?”

Quanta beleza! Grazi Massafera deixa seguidores babando ao posar durante passeio de barco na Riviera Italiana

A atriz Grazi Massafera decidiu fugir do inverno brasileiro e está aproveitando o melhor do verão Europeu na Itália, ao lado da filha, Sofia, fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Nesta quarta-feira, 19, a loira encantou seus mais de 26 milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros belíssimos em alguns cenários paradisíacos.

Após uma breve passagem por Portugal para participar da renovação do casamento de alguns amigos, Grazi decidiu visitar o ponto mais glamuroso da bela Riviera Italiana em Portofino. Em seu stories do Instagram, a musa dividiu algumas fotos de castelos, grutas e outros passeios especiais no destino paradisíaco.

Mas dois cliques em específico roubaram a cena, já que Grazi aparece esbanjando sua beleza enquanto desfruta da cidade italiana. No primeiro registro, a beldade aparece observando uma vista de tirar o fôlego e faz questão de confirmar a beleza do local: “Filtro para quê, né?”, legendou a artista.

Na sequência, Grazi também publicou uma foto em que dá o ar da graça durante um passeio de barco. Com o mar ao fundo, a famosa, que recentemente deixou a Globo e assinou um contrato com a HBO, dá um show de beleza natural ao posar com um vestido amarelo enquanto acaricia um amigo peludo: “Fefe”, ela se derreteu.

Depois de fazer mistério sobre seu destino, Grazi Massafera revelou que embarcou para Portugal para prestigiar um momento especial na vida dos amigos. Ela marcou presença na cerimônia de renovação de votos de casamento de alguns amigos. Assim, a loira caprichou na escolha do seu look para a ocasião e posou ao lado da filha, Sofia. Confira as imagens!