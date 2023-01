Luiza Valdetaro se derrete por filha mais velha durante viagem pelos EUA

Atriz Luiza Valdetaro aproveita momento com filha para elogiar sua maturidade após enfrentar leucemia na infância

A atriz Luiza Valdetaro (37) está viajando pelos Estados Unidos da América acompanhada das duas filhas, Maria Luiza (14) e Sophia (6), e vem mostrando em suas redes sociais todos os detalhes. Nesta terça-feira, 10, a famosa aproveitou para homenagear a mais velha, elogiando a maturidade da adolescente.

“Quem conhece sabe que não tem legenda que dê conta de falar dela. E até hoje ela ainda consegue me surpreender. Nessa viagem, Malu foi a melhor companhia que eu poderia ter! Me ajudou com a Sophia, super consciente dos custos, muito agradecida por todas as experiências que pudemos ter… E ainda é a pessoa mais engraçada e com senso de humor, o que me garantiu muitas crises de riso! (risos). Que viagem! Obrigada, Senhor. Obrigada, Malu. Obrigada, Fifi”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Maria Luiza, que é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Alberto Blanco, tinha só três anos de idade quando foi diagnosticada com leucemia linfática aguda do tipo B. Hoje, a adolescente já está curada.

Veja a publicação da atriz Luiza Valdetaro elogiando sua filha mais velha, Maria Luiza, durante viagem pelos Estados Unidos: