Juliette e Bianca Andrade posam juntas em Paris e fãs shippam: ''Casalzão de milhões!''

Influenciadora Bianca Andrade chama Juliette de 'esposa' e agita a web; as duas curtiram noitada na França com looks poderosos

Após viagem de fim de ano juntas na companhia de outros famosos, Juliette (32) e Bianca Andrade (28) estão curtindo dias de férias na Europa!

A campeã do BBB 21 e a influenciadora digital agitaram as redes sociais na noite de sábado, 07, ao posarem juntas em noitada em Paris.

Em seus perfis no Instagram, as famosas exibiram os looks para a ocasião. A advogada optou por um vestido todo dourado com uma meia-calça preta. Já a empresária, escolheu um visual all black, com macacão justinho com decotão.

"Eu e a esposa em Paris", disse ainda Boca Rosa em publicação em seu Twitter.

Nos comentários dos posts, os fãs não pouparam elogios às ex-sisters e sugeriram um affair entre elas. "Amando essa dupla!", "O casalzão de milhões", "na minha cabeça esse casal é real", "Se vocês não tão se beijando eu sou um fogão quatro bocas", "Dupla de trilhões", "O que acontece em Paris fica em Paris", "Lindo casal", "Casalzão", disseram.

Em outra postagem, as duas surgiram usando apenas roupão com uma toalha na cabeça tomando café com a Torre Eiffel ao fundo.

Confira as fotos da viagem de Juliette e Bianca Andrade:

eu e a esposa em Paris @juliettepic.twitter.com/ZRy9IKo5Wh — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) January 7, 2023

Juliette e Bianca Andrade vão juntas à Paris após esticar viagem

A empresária Bianca Andrade está acompanhada da vencedora do Big Brother Brasil Juliette para esticar um pouco mais a viagem que estão fazendo pela Europa!

Antes, estavam em Courchevel, nos Alpes Franceses, acompanhadas de Anitta (29), Lexa (27) e Gabi Lopes (28), mas agora partiram para Paris. Em seu perfil oficial no Instagram, a advogada mostrou alguns detalhes do hotel luxuoso que vão ficar hospedadas, o Shangri-La Paris, onde as diárias podem chegar até R$12 mil. O quarto ainda conta com uma varanda chique, onde as amigas tomaram champagne, com vista para a Torre Eiffel.

