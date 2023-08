Dira Paes relembra últimos momentos com a mãe: “Memórias mais bonitas”

Atriz Dira Paes comove ao abrir álbum de fotos da última viagem com a mãe falecida, Flor Paes, em sua terra natal

A atriz Dira Paes enfrentou uma perda difícil na família no início deste ano, a partida de sua mãe, Flor Paes, que faleceu aos 90 anos em fevereiro durante uma internação em um hospital. Nesta quarta-feira, 16, a artista resgatou alguns registros de um dos últimos momentos com a mãe, uma viagem muito especial para sua terra natal.

Natural de Abaetetuba, no Pará, a intérprete de ‘Filó’ no remake da novela da Globo ‘Pantanal’, abriu um álbum de cliques especiais ao lado de Dona Flor e se derreteu ao falar sobre a viagem: “Ontem foi aniversário de Abaetetuba e trago essa lembrança tão especial, minha última ida à cidade com minha mãe”, iniciou.

Dira incluiu uma foto de um cardápio de um restaurante que tem um prato em sua homenagem entre os registros: “Essa Terra morena do açaí, do brinquedo de miriti, do guaraná Amazônia, da melhor cachaça… O almoço no JB, a comida que tem meu nome, com esse sabor de história e afeto”, escreveu a artista saudosa.

Por fim, a atriz falou sobre a lembrança da mãe, que aparece sorridente nos cliques: “A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, as ruas e rios que sempre farão parte da minha vida... E o sorriso da Dona Flor que amava sua cidade, agora é uma das memórias mais bonitas da nossa Abaeté”, concluiu a artista, que comoveu os seguidores com sua declaração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Discreta em sua vida pessoal, Dira costuma abrir raros detalhes em seu Instagram. Vale lembrar que a atriz é casada há 16 anos com o diretor de cinema, Pablo Baião, com quem tem dois filhos, Inácio, de 14 anos e Martim, que tem 6.

Dira se despediu antes da partida da mãe:

No início do ano, Dira Paes usou as redes sociais para comunicar o falecimento de sua mãe, Dona Flor. Na publicação, a atriz contou que estava ao lado dela na hora de sua morte e que conseguiu se despedir de uma forma muito bonita, além de prestar uma homenagem e expressar seu orgulho pela matriarca; confira a declaração.