De shortinho e cropped, Vitória Strada ostenta cinturinha em fotos na Califórnia: ''Poderosa''

Curtindo viagem na companhia da noiva, atriz Vitória Strada esbanja estilo com conjuntinho estampado em cenário desértico na Califórnia

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 10h15

Curtindo férias nos Estados Unidos, a atriz Vitória Strada (26) abriu álbum de fotos da viagem na companhia da noiva, Marcella Rica (31)!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu poderosa em série de cliques em meio ao local desértico, em passeio em Joshua Tree, na Califórnia.

De óculos escuros e aproveitando o dia de sol, a gata apostou em um conjuntinho com estampas em azul-marinho e bege. Para completar o visual, Vitória escolheu botas estilo country e uma bolsa também azul, e chamou atenção com o abdômen sarado e as curvas perfeitas.

"A Califórnia me tem", disse Vitória Strada ao legendar o post, recebendo muitas curtidas e comentários carinhosos dos fãs, que exaltaram a beleza da gata.

"A gata chama a beleza!", "Poderosa", "Eu passo malll ao ver tanta perfeição!", "O poder da gata!", "Meu Deus, que lindaaa", "Deusaa", "És muito bela", "Que musa", disseram os admiradores.

De maiô cavado, Vitória Strada surpreende com corpão

Recentemente, Vitória Strada usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos mostrando seu dia na Califórnia, nos Estados Unidos. Com diversos cliques, a artista global exibiu o corpo escultural ao posar de maiô e surpreendeu a web. Através de seu perfil no Instagram, Vitória Strada compartilhou uma sequência de fotos no sol e aproveitou para exibir o corpão definido nos registros. Para curtir o dia ensolarado na Califórnia, Vitória elegeu um maiô cavado fio-dental preto com detalhes em branco.

