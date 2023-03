De biquíni, Giovanna Lancellotti arranca suspiros em piscina em meio à neve

Giovanna Lancellotti está curtindo os alpes suíços em uma viagem romântica com o namorado

Giovanna Lancellotti (29) está aproveitando cada segundo em St. Moritz, na Suíça. Mesmo em meio a temperatura negativa, a gata colocou o corpão para jogo com um biquíni fininho e tomou um banho de piscina em meio a neve acompanhada do namorado, o empresário Gabriel David.

Juntos desde agosto de 2021, o casal viajou para aproveitar os alpes suíços e se distanciar do calor depois de um intenso carnaval carioca. Em seu Instagram, Giovanna abriu o álbum da viagem com o amado e avisou: “Dias maravilhosos no @kulmhotel, e houve boatos…”, brincou na legenda.

Além dos cliques na piscina, ela também dividiu alguns momentos românticos com o namorado, com direito a um beijo apaixonado e registros trocando olhares. Por fim, a gata também adicionou algumas fotos de uma super produção com um vestido dourado coladinho e arrancou suspiros dos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Nos comentários, os fãs elogiaram a coragem da atriz: “Essas fotos estão demais”, disse uma seguidora. “Lindaaa! Aproveita muito”, exaltou outra admiradora. “Deus abençoe essa linda união”, pediu uma terceira. “Que linda e que casal! A vibe de vocês é simplesmente mara”, escreveu mais uma.

Giovanna Lancellotti se derrete ao falar do Carnaval com o namorado:

No final de fevereiro, depois de cumprir os compromissos de carnaval, Giovanna Lancellotti, que desfilou para a Beija Flor de Nilópolis, se declarou para o namorado, Gabriel David, que é filho de Anísio Abraão, presidente de honra da agremiação carioca.

“Amor, tenho muito orgulho de você e de acompanhar de perto toda sua evolução, perseverança, dedicação e profissionalismo", a atriz se derreteu em vários cliques ao lado do amado. Gabriel agradeceu a declaração da atriz: "Que issooo, assim meu coração não guenta, poxaaa. Obrigado por tudo meu amor, é bom demais viver essa vida ao seu lado! Te amo muitooooo", o empresário escreveu nos comentários.