De biquíni cavado, Vitória Strada ostenta corpaço em Fernando de Noronha: ''Perfeição''

Atriz Vitória Strada curte viagem com a noiva e compartilha registro em Fernando de Noronha ao lado da amiga Camila Queiroz

Curtindo dias de descanso no Nordeste, a atriz Vitória Strada (26) usou as redes sociais para compartilhar registro de viagem!

Na quarta-feira, 09, a famosa publicou um vídeo em que reuniu fotos e vídeos durante passeios pelo cenário paradisíaco de Fernando de Noronha.

Aproveitando a viagem na companhia da noiva, Marcella Rica (31), ela exibiu suas curvas perfeitas ao surgir usando biquíni cavado nas imagens em momentos no mar e encontro com animais.

"Nada explica a energia desse lugar e como eu me sinto em casa aqui. Já volto", escreveu Vitória Strada ao legendar o post em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "É muita perfeição pra uma mulher só!", "Maravilhosa demais", "Diva!", "Tão linda, mami", "Musa", "Muito linda!!! Que lugar hein???? Brasil é um espetáculo!", disseram.

Confira os registros de Vitória Strada em Fernando de Noronha:

Vitória Strada e Camila Queiroz exibem boa forma de biquíni em viagem

No domingo, 06, Camila Queiroz e Vitória Strada curtiram o dia ensolarado no arquipélago de Fernando de Noronha. Em seu Instagram, Vitória compartilhou algumas fotos tiradas por sua noiva Marcella Rica em que aparecia se divertindo com Camila na areia. Camila apareceu com um biquíni branco mínimo e Vitória usava um biquíni de crochê amarelo. As atrizes apareceram de mãos dadas caminhando pela praia. “Um sol para cada uma”, escreveu Vitória.

