Danni Suzuki fala sobre final da viagem ao Japão: "Difícil voltar pra casa"

Danni Suzuki abriu um novo álbum de viagem e mostrou entrevista para jornal local

Danni Suzuki (45) abriu um álbum de viagem. No Japão, a atriz revelou que está passeando por um dois bairros mais conhecidos - e diferentes - de Tóquio: Harajuku, conhecido como o 'bairro da moda'.

Na legenda da postagem, ela ainda revelou que foi entrevistada por um jornal local e lamentou a reta final da viagem ao país.

"Estar no Japão é poder se conectar com um novo mundo, com uma cultura muito distante da que conhecemos, é ver um mundo muito a frente do nosso na inovação tecnológica e em valores educacionais. Mas acima de tudo é a prova de que o mundo moderno e tecnológico não te afasta do calor humano, do carinho e cuidado com o outro, pelo contrário, entendem que a tecnologia só está aí pra deixar as coisas mais organizadas e fácies pra nós mesmos", começou.

"E diferente do que pensei não é difícil a comunicação com o japonês, adoram conversar, fazer amigos e se esforçam muito pra te entender. Fui recebida com muito carinho por amigos antigos e novos amigos. No final da viagem ainda dei uma entrevista pro portal Japão. Ainda rodamos pelas ruas lotadas de Harajuku. A cada esquina uma novidade… difícil voltar pra casa", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANNI SUZUKI (@danisuzuki)

Danni Suzuki realiza sonho do pai de conhecer o Japão: "Chegou o momento"

Junto do pai, Danni também levou seu filho, Kauai (11), para a viagem. Os três posaram juntos para as fotos e conquistaram o elogio dos fãs e seguidores.

Dentre os elogios, está um do ator Ary Fontoura (89), que reagiu: “Lindos”. Na legenda, a atriz contou sobre o sonho do pai em conhecer o país.

“Meu pai é filho de japoneses mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora com 77 anos chegou o momento. Enfim realizando o grande sonho dessa viagem em família, unindo as três gerações!”, começou a atriz.