Curtindo férias, Mariano e Jakelyne Oliveira trocam beijos na piscina e encantam: ''Casalzão lindo!''

Cantor Mariano e a namorada, Jakelyne Oliveira, aproveitam férias em São Miguel dos Milagres e surgem em clima de romance na web

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 09h22

O casal Mariano (35) e Jakelyne Oliveira (28) estão aproveitando as férias juntinhos!

Curtindo os dias de descanso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, os dois estão hospedados em um hotel em frente ao mar.

Nas redes sociais, o casal abriu álbum de fotos no primeiro dia no destino paradisíaco, na terça-feira, 25. Eles posaram em clima de romance nas imagens, publicadas em seus perfis no Instagram. Em alguns cliques, o cantor e a modelo trocam beijos e carinhos dentro da piscina.

"Completamente deslumbrados com esse lugar!", disse a dupla de Munhoz na legenda da publicação.

"Chegamos no paraíso chamado: São Miguel dos Milagres", escreveu Jakelyne ao postar cliques da viagem.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza dos dois. "Perfeições de Deus", disse uma. "Que lugar lindo com esse casalzão lindo", se derreteu outra. "Casal mais lindo desse mundo", destacou mais uma.

Vale lembrar que Jakelyne e Mariano se conheceram no reality A Fazenda 12 e engataram romance ainda no confinamento.

Confira as fotos do casal Mariano e Jakelyne Oliveira:

