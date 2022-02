Cronograma capilar: 10 kits incríveis para adicionar na sua rotina de cuidados

Não é segredo que um cabelo saudável precisa de uma rotina de cuidados, não é mesmo? Conhecido por ser um processo bem eficaz e que pode ser utilizado por todos os tipos de cabelos, o cronograma capilar alterna três etapas, que consistem na hidratação, nutrição e reconstrução dos fios - e que podem ser realizadas com máscaras ou receitas caseiras.

Confira mais detalhes sobre cada uma das etapas:

1. Hidratação: Com o intuito de devolver água para os fios, a hidratação traz mais fluidez, brilho e maciez para o cabelo. E para isso, uma boa forma de dar aquela hidratada nas madeixas é o uso de máscaras com ativos como d-pantenol, óleo de coco, babosa, aloe vera e extratos vegetais.

2. Nutrição: Utilizada para repor lipídios, proteínas e nutrientes que mantém o equilíbrio dos fios, a nutrição tem a função de fortalecer, trazer luminosidade e selar as cutículas do cabelo, eliminando aquelas indesejáveis pontas duplas. Aqui, é super importante apostar em produtos que tenham óleos em sua composição, como o de rícino, coco ou argan.

3. Reconstrução: Além de ser bem importante para quem está com os fios quebradiços e porosos, a reconstrução devolve elasticidade e resistência para as madeixas. Para isso, ativos como queratina, colágeno, arginina e cisteína são essenciais. Essa etapa requer espaços de tempo maiores, já que, quando realizada frequentemente, pode acabar dando o famoso “efeito rebote”.

Mas como devo começar o meu cronograma, afinal?

Antes de começar, é necessário entender quais são as necessidades do seu cabelo. Apesar de ser indicado para todos os tipos de fios, é importante que você realize testes de porosidade e elasticidade, por exemplo, para que você descubra qual das etapas precisa de maior atenção.

Para isso, você pode seguir algumas dicas como o teste no copo de água: coloque alguns fios dentro de um copo com água filtrada e espere cerca de 5 minutos. Se a maioria dos fios está flutuando na superfície, pode ser um sinal de baixa porosidade, o que significa que precisam de hidratação; se eles boiam no meio do copo, a nutrição é a pedida ideal; já os cabelos que afundam no copo, precisam diminuir a porosidade e, para isso, uma reconstrução é a escolha certa!

Uma dica bem prática para seguir esses passos direitinho durante quatro semanas, é marcando em um calendário cada etapa a ser realizada. E para te dar aquele empurrãozinho inicial, separamos alguns kits disponíveis na Amazon que vão te ajudar a recuperar o cabelo e deixá-lo ainda mais saudável! Dá uma olhada:

