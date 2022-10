Cleo dá beijão no marido em cachoeira e enaltece entidade das águas

Cleo Pires e o marido, Leandro D'Lucca, curtiram um passeio juntos em uma cachoeira

17/10/2022

A atriz e cantora Cleo (40) aproveitou este domingo, 16, em meio a natureza, com o marido Leandro D'Lucca (38). "Minha vida", ela escreveu na publicação do empresário no Instagram.

Nas imagens, o casal estava em uma cachoeira e Leandro exaltou Oxum, entidade das águas, na legenda de seu vídeo. Os dois são do Candomblé - religião na qual fizeram uma renovação dos votos da união recentemente, em 09 de julho.

Em entrevista à Quem, Cleo contou como se encontrou na religião. "Tive uma fase no espiritismo muito forte, tive uma fase na cabala muito forte, e agora eu estou numa fase muito próxima do candomblé. Eu encontrei um babalorixá que me entende completamente, eu me identifico muito com ele. É uma religião que sempre me abraçou, sempre me fez sentir em casa".

Quem é o marido de Cleo?

Juntos desde janeiro de 2021 e casados em julho do mesmo ano, Cleo e Leandro D'Lucca se conheceram através de uma amiga. Ele é diretor de uma construtora sustentável e já tinha tido um affair com a atriz em 2017, quando foram vistos aos beijos no festival Lollapalooza, em São Paulo.

Cleo estava solteira desde 2016, após terminar um namoro com o ator Rômulo Arantes Neto (35). Ela também já foi casada por quatro anos com o também ator João Vicente de Castro (39). O relacionamento chegou ao fim em 2012.