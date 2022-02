Aproveitando a folga, Solange Frazão visita haras da família no interior de São Paulo

Solange Frazão esbanja beleza rodeada pela natureza nas haras da família em Araçoiaba da Serra

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 13h03

Solange Frazão (59) decidiu aproveitar um pouquinho de sua folga para rever a família e visitar a criação de cavalos de sua irmã, Fabiana Frazão.

Com o objetivo de relaxar e entrar em contato com a natureza, a apresentadora passou o dia no Haras do Ipê, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

“Eu adoro o contato com a natureza e com os animais. Conto os dias para deixar a agitação da cidade de São Paulo e poder ir descansar o corpo, a mente e a alma”, confessou a artista com exclusividade para a CARAS Digital.

“A paz do local e o ar puro que eu respiro me dão força e renovam a minha energia”, completou ela, que também trabalha como modelo e influenciadora fitness.

Em registros, a morena esbanjou beleza com looks que são a cara do verão e cheios de tendências western, perfeitos para um dia na natureza. Confira abaixo:

